Un concejal del PSOE en Sevilla carga contra los históricos socialistas «Susanita, Felipón y Guerrita»

La crisis que atraviesa el PSOE de Andalucía (PSOE-A) está provocando que quienes hicieron grande un día al partido sean ahora repudiados por los que lo están destrozando. Las críticas al sanchismo de históricos socialistas como Susana Díaz, Alfonso Guerra o Felipe González, lejos de generar una reflexión interna, están instaurando una actitud defensiva y fiera por parte de aquellos que han perdido lo que los críticos construyeron. Es el ejemplo de Francisco Javier Páez, un concejal del PSOE de Sevilla que este fin de semana se ha referido a Díaz, González y Guerra como «Susanita, Felipón y Guerrita» con un tono despectivo que ha sorprendido incluso al PP.

A la intervención del ex presidente del Gobierno en El Hormiguero, se suman las voces discordantes de Alfonso Guerra y Susana Díaz. Unas críticas que han hecho al socialista Francisco Javier Páez colgar en sus redes sociales un comentario insultante contra ellos: «Susanita, Felipón, Guerrita, todos a la vez y en el mismo momento. Ya sólo falta que salga la máxima autoridad».

Juanma Moreno

Incluso Juanma Moreno se ha hecho eco de estas críticas que desde Ferraz se está haciendo a los históricos socialistas. De hecho, el presidente ha catalogado al PSOE como un partido «irreconocible», entre otras cosas, por tomar medidas como la de multar al ex presidente de Aragón, Javier Lambán, por no votar la amnistía en el Senado: «Una persona que ha sido ocho años presidente del Gobierno de Aragón, simplemente por defender lo que defiende la mayoría de los ciudadanos españoles, que es que la amnistía está fuera de la Constitución y no tiene ningún sentido».

En este sentido, Moreno también se ha referido a las críticas de los socialistas al expresidente del Gobierno Felipe González. «Un concejal en el Ayuntamiento de Sevilla del PSOE lo llamaba Felipón. A Felipe González, a un presidente del Gobierno que ha sido el más longevo de la historia democrática de nuestro país y que a uno, le gustará más o menos, pero que ha sido un hombre de estado», ha señalado.