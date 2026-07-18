Cielos poco nubosos y tormentas en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 18 de julio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas. En las sierras del interior oriental, la nubosidad de evolución diurna podría dar paso a tormentas por la tarde, especialmente en el nordeste, donde las precipitaciones podrán ser localmente intensas, incluso con granizo y rachas de viento fuertes. Las temperaturas mínimas permanecerán estables o en ascenso, mientras que las máximas no variarán mucho, con un ligero descenso en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de julio

Cielo despejado y ambiente caluroso en Sevilla

El cielo se presenta como un lienzo azul durante esta jornada en Sevilla, permitiendo que el sol despierte con fuerza alrededor de las 07:17. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados, lo que se sentirá aún más cálido debido a la sensación térmica que podría alcanzar los 38 grados. El viento soplará suavemente del sureste a unos 5 km/h, creando un ambiente ideal para disfrutar de las horas de luz que se extienden hasta las 21:42.

A medida que avanza la jornada, el ambiente se tornará un poco más pesado con una humedad máxima del 75%, aunque no se prevén lluvias significativas. En la tarde, será el momento perfecto para salir y disfrutar de la gastronomía local o pasear por las calles, sintiendo cómo la calidez del día se transforma en una noche agradable y templada.

CÃ³rdoba: ambiente cambiante con posibilidad de lluvia

En una mañana en la que el cielo se presenta gris y cargado, Córdoba se prepara para un día marcado por cambios en el tiempo que alterarán su habitual tranquilidad. Con el sol asomando tímidamente, la atmósfera se torna pesada y la brisa, aunque suave al principio, comienza a intensificarse, anunciando las sorpresas que vendrán más tarde.

A medida que avance la jornada, la situación será notablemente diferente: mientras la temperatura mínimamente alcanza los 19 grados, por la tarde se podría sentir una sensación térmica de hasta 40 grados. No se descarta la llegada de lluvias y fuertes ráfagas de viento, que superarán los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a los cambios bruscos en el tiempo.

En Huelva, cielo nublado y ambiente agradable

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilan entre los 20 y 35 grados. El cielo mostrará algunas nubes y, aunque el viento soplará suave, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las actividades cotidianas. Aprovechar este ambiente tranquilo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar del entorno en la ciudad.

Día soleado y cálido ideal para salir en CÃ¡diz

Amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado que promete una jornada agradable. Las temperaturas empiezan en torno a los 23 grados, en un ambiente que se sentirá más cálido debido a la alta humedad, alcanzando el 85%. A medida que avance el día, se espera que la máxima llegue a los 29 grados, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 31. El viento soplará de forma constante con una velocidad media de 25 km/h y rachas que alcanzarán los 35 km/h, por lo que es recomendable asegurar objetos sueltos.

Por la tarde, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz que se extenderán desde la salida del sol a las 07:20 hasta su puesta a las 21:41. Así que, si tienes planes al aire libre, la tarde será ideal para disfrutar del buen tiempo y las agradables temperaturas. No se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que sumado al ambiente cálido y húmedo, convierte esta jornada en una perfecta oportunidad para salir y aprovechar todo lo que Cádiz tiene para ofrecer.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

En la mañana, Jaén despertará con un cielo despejado y temperaturas frescas alrededor de los 25 grados, creando un ambiente agradable. A medida que avance el día, se espera un incremento en el calor, alcanzando hasta los 39 grados en horas de la tarde, con una brisa suave del noreste que ayudará a mitigar un poco la sensación térmica. Para disfrutar de esta agradable jornada, es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar el protector solar, ya que el sol brillará intensamente.

Brisa suave y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondarán los 25°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar una máxima de 36°C, evidenciando un contraste considerable con la frescura matutina.

Por la tarde, el viento soplará del sureste con ráfagas de hasta 9 km/h, aportando una ligera brisa que aliviará el calor. La humedad se mantendrá en niveles aceptables, entre un 30% y un 75%, lo que hará que la sensación térmica pueda alcanzar los 38°C. Se recomienda hidratación y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado, lo que permite disfrutar de una agradable brisa. Las temperaturas oscilan entre los 21 y 24 grados, brindando un ambiente templado ideal para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá similar, alcanzando una máxima de 27 grados por la tarde, con una leve brisa que aportará frescura. Es un buen momento para salir con ropa ligera y disfrutar del sol que se muestra radiante, perfecto para dar un paseo.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una suave brisa que acompañará el amanecer en Almería. La temperatura mínima de 24°C nos ofrece un inicio fresco, pero conforme avance la jornada, el mercurio ascenderá, alcanzando un máximo de 31°C en la tarde, donde el cielo se tornará parcialmente nublado.

A medida que el calor se intensifique, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra. Con vientos de dirección variable que soplarán a 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h, la sensación térmica podría llegar hasta 34°C. La noche cerrará con cielos despejados, ideal para disfrutar del atardecer a las 21:27.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET