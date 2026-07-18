Hoy, 18 de julio de 2026, el cielo se presenta mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, con algunas nubes altas que harán una aparición más tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con un leve descenso en el Prepirineo y un viento flojo que cambiará a sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de julio

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se presenta despejado, como si estuviera despertando perezosamente a la vida. A medida que avanza la jornada y el sol se asoma tímidamente por el horizonte a las 06:33, el ambiente se irá caldeando, alcanzando los 32 grados en su punto más cálido, mientras que la brisa suave del sureste, con una velocidad media de unos 10 km/h, promete mantener la calidez a raya. La humedad, aunque elevada, no superará el umbral del día, permitiendo que la sensación térmica alcance su máximo en concordancia con la temperatura real.

Ya por la tarde, el azul del cielo se mantendrá como telón de fondo a temperaturas en torno a los 31 grados, lo que promete una velada agradable bajo el sol. Con la puesta del sol a las 21:21, la noche ofrecerá un descenso a los 27 grados, donde el ambiente se sentirá ligeramente más fresco. A lo largo de la jornada, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día pleno y luminoso, ideal para pasear por las calles o relajarse en un parque.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo encapotado y fuertes vientos

A medida que el sol se asoma por el horizonte, L’ Hospitalet de Llobregat siente ya el rugido del viento que presagia una jornada inestable. En la madrugada, el cielo se muestra encapotado y poco acogedor y conforme avanza el día, se intensificará la sensación de que el tiempo ha decidido sorprender. Con temperaturas que rondan entre 25°C y 33°C, la atmósfera se volverá aún más pesada.

La mañana presenta un respiro momentáneo, pero a partir de la tarde, el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta 40 km/h y las lluvias podrían hacerse presentes, trayendo consigo un descenso notable en la temperatura. Con una humedad que podría llegar al 90%, es recomendable no salir sin paraguas y prepararse para un cambio brusco en la sensación térmica.

Ambiente cálido y despejado ideal en Badalona

Este miércoles, Badalona amanece con un cielo despejado y una suave brisa del sureste, lo que promete una jornada agradable. La temperatura mínima rondeará los 26°C, con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 33°C durante las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, disfrutaremos de un ambiente cálido y sin posibilidad de lluvias, en un entorno que empezará a calentar.

Ya por la tarde, el cielo continuará despejado, favoreciendo el disfrute al aire libre hasta el atardecer, que se producirá a las 21:21. Con rachas de viento que alcanzarán hasta los 9 km/h, el ambiente se mantendrá cómodo a pesar de la alta humedad, que podría sentirse un poco pesada durante el día. En definitiva, será un día perfecto para salir y aprovechar las horas de luz.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 35 grados, lo que proporcionará una sensación templada y agradable. Aunque no hay previsiones de lluvia, puede haber brisas suaves que refresquen el ambiente.

Este es un día ideal para salir a pasear y disfrutar de actividades al aire libre. La tranquilidad del entorno invita a aprovechar las horas de sol y conectarse con el entorno, convirtiendo la jornada en una excelente oportunidad para realizar planes en compañía.