Precio de la gasolina hoy 18 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde te resulta más barato repostar hoy sábado en las principales ciudades andaluzas
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Si este sábado tienes pensado coger el coche, hay una decisión que conviene tomar antes incluso de arrancar y es saber dónde repostar. Puede parecer un detalle menor, pero con los precios actuales del combustible, elegir bien la estación de servicio sigue marcando la diferencia. No todas cuestan lo mismo y, en un depósito lleno, ese margen se nota más de lo que parece de modo que es importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
En pleno verano y con las carreteras andaluzas llenas de desplazamientos por ocio o vacaciones, el gasto en carburante se multiplica. Por eso, echar un vistazo previo a los precios puede ayudarte a ahorrar unos euros sin cambiar tu ruta. De este modo, y partir de los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos el precio de la gasolina hoy, 18 de julio, y dónde se puede repostar más barato.
Precio de la gasolina hoy 18 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, los precios vuelven a mostrar diferencias entre unas estaciones y otras y estas son algunas de las opciones más económicas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. C/ del Yeso. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: 1.319 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.329 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.387 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.387 €/l.
- E.S. Su Eminencia. Sevilla. Carretera de Su Eminencia. Precio: 1.389 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Mirlo, 1. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. C/ Blas Infante, 43. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Sevilla. Av. de Andalucía, 44. Precio: 1.619 €/l.
- Galp. Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.629 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.649 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. C/ del Yeso. Precio: 1.329 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: 1.329 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.339 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Mirlo, 1. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.419 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.424 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. C/ Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.429 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy sábado:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.399 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C/ El Palmar, 11. Precio: 1.419 €/l.
- Shell. Los Arenales. Av. Ingeniero Félix Sancho, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Campamento. C/ Real, 56. Precio: 1.439 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. C/ Perdiz, 1. Precio: 1.439 €/l.
- Plenergy. Campamento. Av. Huelva, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.439 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. C/ Luis M. Fernández, Centro Comercial. Precio: 1.449 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C/ Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.489 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.519 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.619 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. C/ Algeciras, 58. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.689 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. C/ Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l.
- EasyFuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.689 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. C/ Marqués de Comillas. Precio: 1.428 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C/ El Palmar, 11. Precio: 1.439 €/l.
- Shell. Los Arenales. Av. Ingeniero Félix Sancho, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.449 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C/ Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.453 €/l.
- Radiotaxi. Cádiz. C/ Chiclana. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Campamento. C/ Real, 56. Precio: 1.459 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si te mueves por Málaga, también conviene comparar antes de parar. Hay estaciones que mantienen precios más ajustados incluso en días de mayor demanda:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1.392 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.395 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.449 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Av. Blanes. Precio: 1.449 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1.453 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.458 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Av. Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.459 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. C/ Corralón, 11. Precio: 1.464 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tivoli, 19. Precio: 1.468 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. C/ Aluminio. Precio: 1.582 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.619 €/l.
- Cepsa. Almargen. Carretera A-384, km 44. Precio: 1.639 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1.639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.649 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C/ Angustias, 1. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.715 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1.427 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.445 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.449 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Av. Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.449 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.469 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tivoli, 19. Precio: 1.488 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás, Urb. La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.488 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1.488 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1.488 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las diferencias siguen la misma línea. No son enormes, pero sí suficientes para notarlas al llenar el depósito:
Gasolina 95
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, C.C. Eroski. Precio: 1.399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante. Precio: 1.399 €/l.
- Econoil. Lucena. C/ Teruel, 2. Precio: 1.399 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1.409 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.419 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.430 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1.439 €/l.
- GEDS. Rute. C/ Granada, 69. Precio: 1.439 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.441 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1.449 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, C.C. Eroski. Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Enerplus. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1.589 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. C/ Membrilleras, 5. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.645 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. C/ La Palmera, 18. Precio: 1.649 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.669 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.675 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. C/ Ancha. Precio: 1.679 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante. Precio: 1.419 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1.434 €/l.
- Cepsa. La Rambla. C/ Carrera Baja, 6. Precio: 1.437 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.439 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.450 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, C.C. Eroski. Precio: 1.459 €/l.
- GEDS. Rute. C/ Granada, 69. Precio: 1.459 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. C/ Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.459 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Av. de la Venta, 3. Precio: 1.465 €/l.
- La Salud. Carchena. C/ Alfarería, 1. Precio: 1.467 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Granada tampoco es una excepción. Comparar precios sigue siendo la forma más directa de ahorrar, sobre todo si vas a repostar antes de salir de viaje:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.319 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña. Precio: 1.319 €/l.
- Plenergy. Motril. C/ Rambla de las Brujas. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.369 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Armilla. Av. Cristóbal Colón. Precio: 1.369 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.469 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.539 €/l.
- Tamoil. Granada. Av. de Andalucía. Precio: 1.549 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.569 €/l.
Diésel
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tínar, Parcela 16, Polígono 18. Precio: 1.363 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.389 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.389 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña. Precio: 1.389 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Motril. C/ Rambla de las Brujas. Precio: 1.389 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Granada. Av. de Andalucía. Precio: 1.389 €/l.
Ahora ya conoces cuánto cuesta repostar hoy, pero si necesitas comprobar precios en otra zona o quieres asegurarte antes de repostar, puedes hacerlo directamente a través del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. La herramienta permite buscar por ubicación y ver tanto un listado como un mapa con las estaciones cercanas y sus precios actualizados. Es una opción útil si te mueves entre varias ciudades o si prefieres decidir sobre la marcha dónde parar. Al final, dedicar unos minutos a consultar puede traducirse en un pequeño ahorro cada vez que llenas el depósito.