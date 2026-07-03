Cielos despejados y vientos variables en Andalucía: día ideal según AEMET

Cielos despejados dominarán en el conjunto de Andalucía este 3 de julio de 2026, con temperaturas que permanecerán estables o experimentarán un ligero descenso. Los vientos serán flojos y variables, aunque se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras occidentales y un levante fuerte en Cádiz. La jornada se presenta tranquila, ideal para disfrutar del verano andaluz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, anticipando una jornada radiante con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 41 grados. Durante la mañana, el sol asoma sin rival y las suaves brisas del viento, que soplan de manera moderada, contribuirán a que la sensación térmica no se desvíe demasiado de los valores reales. Aunque la humedad tendrá un máximo del 60%, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar del esplendor del día.

Ya por la tarde, el sol seguirá reinando, aunque la temperatura llega a su cúspide. Aunque el ambiente se sentirá más cálido, las ráfagas de viento serán apenas perceptibles, aliviando un poco la sensación térmica en el aire. Al caer la noche, los termómetros regresarán a valores más frescos, prometiendo un cierre de jornada agradable mientras la última luz del día se despide a las 21:48.

Córdoba: ambiente inestable con viento fuerte

Un manto grisoso cubre el cielo cordobés esta mañana, un presagio de la inestabilidad que marcará el día. La humedad se siente en el aire, mientras el viento empieza a soplar con fuerza, haciendo danzar las hojas de los árboles. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y llegarán hasta los 40°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser aún más intensa.

Mientras que la mañana se presenta con un cielo en calma, la tarde traerá consigo fuertes rachas de viento que alcanzarán los 75 km/h y una probabilidad de lluvia del 50%. Este contraste puede generar un ambiente agobiante, ya que la humedad alcanzará su punto máximo. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos, ya que el tiempo promete ser un desafío para los más desprevenidos.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alterna entre despejado y ligeramente nuboso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 36 grados, lo que resultará en una sensación térmica agradable, sin probabilidades de lluvia que alteren la jornada.

Con un viento suave que acompaña a la calidez, es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar alguna actividad tranquila. La atmósfera invita a relajarse y aprovechar el día sin preocupaciones.

Cielo despejado y calor intenso en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, dejando entrever una jornada soleada y cálida. Las temperaturas mínimas rondarán los 26°C, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta los 35°C, lo que nos recuerda que el calor se hará notar. A lo largo de la mañana, el viento soplará del sureste, con una velocidad media de 40 km/h y ráfagas que pueden llegar hasta los 65 km/h, así que es recomendable tener precaución si se está al aire libre.

Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 34°C, con un cielo aún mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia en toda la jornada. La humedad se mantendrá en niveles aceptables, entre un 20% y un 60%, brindando un ambiente agradable. Con el sol saliendo a las 07:11 y poniéndose a las 21:46, disfrutaremos de casi 15 horas de luz, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Jaén: cielo despejado y calor persistente

Esta jornada se presenta con un cielo despejado y temperaturas agradables, rondando los 26 grados en la mañana. La brisa suave del viento, que sopla del este a una velocidad de 10 km/h, brindará una sensación térmica fresca y placentera. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá, alcanzando un máximo de 39 grados por la tarde, por lo que será recomendable vestir ropa ligera y mantenerse hidratado.

A lo largo de la tarde, el tiempo se mantendrá soleado y caluroso, con la temperatura estabilizándose en torno a los 37 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Al llegar la noche, las temperaturas descenderán a unos cómodos 27 grados. No olvides protegerte del sol y aprovechar el buen tiempo para salir y disfrutar de un agradable paseo.

Agradable mañana con calor a mediodía en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de un agradable amanecer en Málaga. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 30 °C por la tarde, mientras que el viento soplará con suaves ráfagas que añadirán frescura al ambiente.

Sin embargo, se recomienda llevar una prenda ligera para la tarde, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 33 °C. Además, aunque no se prevén lluvias durante el día, la humedad puede variar entre el 55% y el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos.

Granada:

Posibilidad de lluvias dispersas

La mañana en Granada se presenta con cielos relativamente despejados, aunque no se descartan algunas brumas pasajeras. Las temperaturas comienzan suavemente, rondando los 22 grados y la sensación térmica se siente fresquita para aquellos que disfrutan de un ambiente templado. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá mayormente estable, alcanzando una máxima de 20 grados. Sin embargo, la posibilidad de lluvia aumentará ligeramente al caer la tarde.

Es recomendable llevar una chaqueta ligera o un paraguas, ya que se prevén algunas lluvias dispersas. Aprovecha para dar un paseo, pero recuerda que la brisa del sur puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. Un buen día para disfrutar de los encantos de Granada, siempre con un ojo en el cielo.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que se mantendrá a lo largo de la mañana, con temperaturas que comenzarán en un agradable 25°C. A medida que avance el día, el mercurio subirá hasta alcanzar una máxima de 35°C en la tarde, mientras el viento soplará moderado desde el este, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, aportando una sensación térmica de hasta 34°C.

Con el sol en su cenit, se recomienda buscar la sombra, ya que la humedad será variable entre el 20% y el 65%. Al caer la tarde, las condiciones se mantendrán estables, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer antes de la puesta del sol a las 21:32.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET