Hoy, 3 de julio de 2026, disfrutamos de un cielo mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, salvo algunas nubes en el Prepirineo. Las temperaturas seguirán en ascenso, especialmente en la depresión central y zonas del prelitoral. El viento será flojo y cambiará a oeste en el interior y sur en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de julio

Barcelona: cielo soleado y brisa refrescante

El cielo se despereza lento sobre Barcelona, donde la jornada del día promete un ambiente soleado y agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados, la brisa suave del viento, que soplará desde el sureste a unos 15 km/h, añadirá un toque refrescante a la calidez del día. La humedad, aunque moderada, alcanzará su pico al 60%, así que es recomendable mantenerse hidratado mientras se disfruta del esplendor de la mañana. No se espera ningún tipo de lluvia, lo que permitirá que el sol brille con todo su esplendor desde su salida a las 6:22 hasta que se esconda a las 21:28.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá ese ambiente despejado, haciendo que las temperaturas se eleven y la sensación térmica se acerque a los 34 grados. La frescura del viento se sentirá durante las primeras horas, pero se sumará una sensación más cálida al caer el sol. La noche llegará sin sorpresas, con un ambiente agradable y temperaturas que rondarán los 27 grados. En resumen, este día en Barcelona sugiere ser uno de esos momentos perfectos para disfrutar al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia ni el mal tiempo.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y posibles lluvias

El cielo sobre L’ Hospitalet de Llobregat se presenta gris y amenazante, dejando entrever un día marcado por la inestabilidad. Con una sensación de inquietud en el aire, la mañana comienza fresca con temperaturas alrededor de 23 grados, pero a medida que avanza el tiempo, las nubes se tornarán más densas y las lluvias podrían asomar, especialmente cuando la brisa, que sopla del sureste a 15 km/h, se intensifique.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que podrían alcanzar los 33 grados, aunque la sensación térmica podría ser aún más alta. El viento podría superar los 30 km/h y la humedad máxima rondará el 60%, lo que podría resultar algo agobiante. Se recomienda llevar paraguas y estar preparado para un cambio en el ambiente que podría alterar la rutina diaria.

Día caluroso y despejado ideal en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado que promete un día agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23°C, pero a medida que avance la jornada, la máxima tocará los 32°C, ofreciendo un ambiente caluroso. Sin embargo, con una humedad que alcanzará hasta el 60%, el aire se sentirá algo pesado. La brisa soplará del sur a una velocidad de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar hasta los 34 km/h, así que es recomendable estar atento.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, oscilando entre los 29°C y 31°C. El cielo seguirá despejado, dando paso a una noche tranquila que permitirá disfrutar de un atardecer a las 21:27, con un total de más de 15 horas de luz. En resumen, se presenta un día ideal para disfrutar al aire libre, con condiciones perfectas para actividades en la costa y paseos por la ciudad.

Cielo ligeramente nuboso y brisa agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo ligeramente nuboso durante la mañana y con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará de forma suave, añadiendo una brisa agradable a lo largo del día.

Perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, este día brinda la oportunidad de relajarse y aprovechar el ambiente tranquilo. Una buena ocasión para salir y disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.