Cielos despejados y viento en Andalucía: previsión de AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy, 28 de julio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, aunque se espera la presencia de polvo en suspensión. Las temperaturas experimentarán un ascenso, con mínimas que se mantendrán sin cambios. Los vientos serán en general flojos y variables, aunque el levante moderado a fuerte afectará el litoral almeriense y habrá rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho y Grazalema.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de julio

Calor y sol radiante con brisa

en Sevilla

El tiempo en Sevilla se perfila radiante, con un cielo que se despereza lentamente hacia un azul claro y sin nubes. A primera hora, la temperatura oscila en torno a los 22 grados, mientras una suave brisa de dirección variable acaricia la ciudad. A medida que avanza la mañana, el sol se alza con fuerza y la sensación térmica asciende, alcanzando máximas que podrían llegar hasta los 39 grados en la tarde, mientras la humedad se mantiene en niveles aceptables.

Ya por la tarde, la calidez se sentirá más intensamente, envuelta en un ambiente que podría volverse algo pesado, especialmente al caer el sol alrededor de las 21:35. No se esperan lluvias significativas, lo que brinda una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el viento, aunque moderado, podría ofrecer algunas ráfagas que refresquen la jornada. La noche promete ser moderadamente cálida, con mínimas que rondarán los 22 grados, ideal para salir a pasear y disfrutar de la velada sevillana.

CÃ³rdoba: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día se asoman entre las nubes grises que amenazan con cambios bruscos. El viento fuerte comienza a soplar, trayendo consigo una sensación de inestabilidad que invita a estar atentos a lo que vendrá. A medida que avanza la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 40 grados, mientras el viento soplará del sur a 10 km/h, creando un ambiente cálido.

Sin embargo, la tarde promete ser más revuelta; se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 41 km/h y una humedad que, en su punto máximo, podría llegar hasta el 75%. Las temperaturas descenderán en la noche, así que es recomendable salir con un paraguas a mano y no olvidar la bufanda, ya que la brisa fresca hará sentir la sensación térmica más baja.

En Huelva, cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y algunas nubes que podrían aparecer de forma puntual. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 36 grados y aunque habrá viento leve que podría hacer sentir un ligero frescor, no hay pronóstico de lluvias en el horizonte.

Una jornada con estas condiciones invita a disfrutar del aire libre; es ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de una terraza al atardecer. La atmósfera será tranquila y perfecta para realizar actividades cotidianas con comodidad.

Cielo despejado y calor pegajoso en CÃ¡diz

El día amanecerá en Cádiz con un cielo despejado y una temperatura que rondará los 25°C, perfecto para disfrutar del aire costero. A medida que transcurra la jornada, el ambiente se tornará más caluroso, alcanzando una máxima de 33°C, pero con una sensación térmica que podrá llegar hasta los 34°C debido a la humedad que, aunque no alcanza niveles preocupantes, se sentirá algo pesada con un 80% de humedad relativa. El viento del sureste soplará con fuerza moderada, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, así que será recomendable tomar precauciones si se planea salir.

Sin posibilidad de lluvia, tanto la mañana como la tarde se presentarán soleadas y agradables. Con la salida del sol a las 07:28 y su puesta a las 21:34, disfrutaremos de más de 14 horas de luz. Así que es un buen momento para sacar el máximo provecho al espléndido tiempo que nos ofrece Cádiz hoy, ideal para pasear por sus playas o disfrutar de una buena comida al aire libre.

JaÃ©n: cielos despejados y sol radiante

Esta jornada se presenta con cielos despejados que invitan a disfrutar del aire libre. Las temperaturas mínimas rondan los 22 grados, creando un ambiente agradable durante la mañana, ideal para un paseo matutino.

A medida que el día avanza, las temperaturas subirán, alcanzando hasta 40 grados por la tarde y manteniendo esta calidez en la noche. Se recomienda llevar agua y protección solar, dado que el sol estará radiante. ¡Aprovecha para salir y disfrutar de este hermoso tiempo en Jaén!

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas, con mínimas alrededor de 22°C. A medida que avanza la mañana, el calor se intensifica y el termómetro puede alcanzar hasta 31°C en la tarde, acompañado de una brisa suave que soplará del suroeste a 15 km/h.

A pesar de la ausencia de lluvias, la recomendación es hidratarse y protegerse del sol, ya que la humedad relativa podría alcanzar un 90%. La noche se presentará templada, ideal para disfrutar del aire libre, con una temperatura que descenderá a 25°C.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

Esta mañana en Granada nos recibe un cielo despejado y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día. Las temperaturas rondan los 22 grados, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 40, por lo que se recomienda llevar una prenda ligera para mayor comodidad.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando los 34 grados por la tarde sin previsión de lluvia. Será una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo al aire libre o un café en la terraza. No olvides protegerte del sol, ya que estará en su punto más alto.

AlmerÃ­a: cielo despejado y caluroso ambiente

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá dando paso a un fulgurante sol a medida que avanza la mañana. Las temperaturas comenzarán en un fresco 24°C y alcanzarán un caluroso 37°C durante la tarde, con una brisa suave que soplará del este a 25 km/h, dotando al día de un ligero dinamismo.

A medida que el sol se pone en el horizonte, no se esperan cambios significativos; la noche mantendrá temperaturas agradables en torno a los 26°C. Es un momento ideal para disfrutar al aire libre, aunque conviene tener en cuenta la humedad que podría aumentar, haciendo que la sensación térmica se eleve hasta los 36°C en el punto álgido del día.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

Campiña sevillana: Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja.

Campiña cordobesa: Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja.

Litoral gaditano: Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo.

Litoral de Huelva: Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo.

Valle del Guadalquivir de Jaén: Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja.

Cuenca del Genil: Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja.

Poniente y Almería Capital: Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo.