Cielos despejados y riesgo de tormentas en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán el conjunto del territorio andaluz este 17 de junio de 2026, aunque en las sierras se espera nubosidad de evolución diurna con probabilidades de chubascos y tormentas ocasionales. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en la vertiente atlántica, mientras que las máximas también subirán, especialmente en el litoral atlántico. Vientos flojos y levante moderado a fuerte en el Estrecho y litoral mediterráneo completan la jornada.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de junio

Cielo claro y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lento sobre Sevilla, donde la jornada promete ser clara y luminosa. Con temperaturas que alcanzarán los 38 grados, el calor se hará notar, especialmente en las horas centrales del día. La humedad, que subirá hasta un 85%, traerá consigo un ambiente cargado. El viento, leve y constante del noreste, soplará a unos 5 km/h, casi como una suave brisa que acaricia. No hay margen para precipitaciones, así que podremos disfrutar de un día seco y soleado, ideal para salir a pasear o tomar un café al aire libre.

Ya por la tarde, la luz del sol empezará a suavizarse, regalándonos un ocaso dorado que se prolongará hasta pasadas las 21:46. Las temperaturas irán descendiendo gradualmente, con una mínima que se quedará en 21 grados, manteniendo la sensación cálida en el ambiente. La noche caerá sin sorpresas, con un cielo igualmente despejado que invitará a disfrutar de la calma de la ciudad. Sin duda, un día para disfrutar al máximo de las bellezas de Sevilla.

Córdoba: aire pesado y posibles lluvias

Un día en Córdoba comienza con un aire pesado y una ligera bruma que sugiere la inestabilidad que se avecina. El sol, que se asoma tímidamente, juega al escondite entre nubes grises, presagiando un cambio drástico en el panorama. Con el transcurrir de las horas, la atmósfera se irá tornando más densa y el viento, que sopla con fuerza, empezará a arrastrar consigo las primeras gotas de lluvia.

La mañana asoma templada, alcanzando temperaturas de 21°C, pero a medida que avanza la tarde, el termómetro podría llegar hasta los 39°C, mientras el viento feroz, que superará los 30 km/h, añade una sensación térmica agobiante. Con la humedad relatando su propia historia, se prevén cambios bruscos. Es recomendable no olvidar el paraguas, pues la tarde-noche podría traer sorpresas con la lluvia.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y brisa ligera

El tiempo se presenta estable con un cielo parcialmente nublado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados, con una brisa ligera que puede aportar un toque de frescura en ciertas horas del día. Aunque hay mínimas posibilidades de lluvia, no se prevén alteraciones significativas en el ambiente.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o para llevar a cabo las actividades diarias en un ambiente templado y tranquilo. Es un buen momento para aprovechar la agradable temperatura y el viento suave que invita a salir.

Jornada soleada y fresca en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que invita a disfrutar de las horas matutinas. La temperatura mínima se sitúa en 22 °C y la sensación térmica se mantiene agradable, rondando los 21 °C. A medida que avance la mañana, se espera que el termómetro alcance los 30 °C, mientras que la humedad, aunque moderada, puede generar un ambiente algo pesado. No se espera lluvia, lo que promete una jornada agradable.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, con máximas que tocarán los 31 °C. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que añadirá un toque fresco a la calidez del día. La puesta del sol se producirá a las 21:45, dejando más de 14 horas de luz para disfrutar de la belleza de Cádiz.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas del día en Jaén se presentan con un cielo despejado, lo que permite disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas rondan los 21 grados, creando una sensación térmica similar, ideal para comenzar el día con energía.

A medida que avanza la jornada, el sol irá intensificando su calor, alcanzando una máxima de 37 grados por la tarde. Se recomienda vestir ropa ligera y llevar una botella de agua, ya que el calor puede sentirse más fuerte. Al caer la noche, el ambiente seguirá cálido, perfecto para disfrutar de una velada al aire libre.

Cielos despejados y brisa fresca en Málaga

Las primeras horas traen cielos despejados en Málaga, acompañados de una fresca brisa que invitan a disfrutar de un amanecer agradable. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 31°C durante la tarde, mientras un viento suave de hasta 15 km/h refresca el ambiente.

A medida que el día avanza, se esperan condiciones estables, con una humedad que podría alcanzar el 85%. Es recomendable salir bien hidratado y buscar sombra, ya que la sensación térmica también se elevará, haciendo que se sienta más cálido. La noche promete ser igualmente agradable, con temperaturas descendiendo hasta los 22°C.

Granada:

Posibles lluvias al caer la tarde

La jornada comienza en Granada con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas se mantienen suaves, en torno a los 18 grados, lo que brinda una sensación agradable al salir de casa. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un cambio notable: la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la tarde-noche, con cielos más nublados y temperaturas que ascenderán hasta los 34 grados.

Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y, quizás, un paraguas si tienes planes para la tarde. El viento del sur aportará un poco de movimiento al ambiente, pero no te olvides de hidratarte ante la subida de temperaturas.

Almería: tarde calurosa con viento fresco

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una mañana cálida con temperaturas rondando los 25 grados. A medida que avanza el día, el calor irá en aumento, alcanzando los 34 grados por la tarde, mientras que ráfagas de viento de hasta 65 km/h aportarán un toque de frescura.

Con la llegada de la tarde, el ambiente se mantendrá seco y estable, ideal para disfrutar al aire libre. No obstante, se recomienda mantenerse hidratado y aprovechar el sol radiante hasta su ocaso a las 21:31, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta 36 grados en el momento más caluroso del día.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET