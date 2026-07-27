Cielos despejados y cambios de temperatura en Andalucía: Consulta la previsión AEMET

Cielos despejados o con algunas nubes bajas esta mañana en la vertiente mediterránea marcan el panorama meteorológico de Andalucía para hoy, 27 de julio de 2026. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en la costa, mientras que en el interior se anticipa un ligero aumento. Las máximas descenderán en el litoral occidental, pero ascenderán en otras áreas. Los vientos serán suaves a moderados, aunque se espera un levante fuerte en el Estrecho con rachas intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de julio

Cielo despejado y calor abrazador en Sevilla

El cielo se despereza con suavidad en Sevilla, donde la jornada del día será un festín de luz y calor. A primera hora, la temperatura rondará los 21 grados, con un ambiente fresco que invita a disfrutar de un buen café en las terrazas. La brisa, suave y constante del sureste, soplará a unos 10 km/h, evitando que la calidez se torne agobiante. A medida que avanza la mañana, el termómetro se elevará hacia los 39 grados, pero la sensación térmica podría superarla, sintiéndose como un abrazo cálido y envolvente con una humedad que, aunque no es excesiva, mantendrá el aire relativamente cargado.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza hasta que se esconda tras el horizonte a las 21:36. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que nos regala un lienzo despejado para disfrutar de la puesta de sol. A medida que caiga la noche, las temperaturas se irán suavizando, descendiendo a 26 grados, creando un ambiente agradable para pasear por las calles de la ciudad. Un día para saborear, donde la calidez de Sevilla se sentirá en cada rincón, invitando a salir y disfrutar del aire veraniego.

CÃ³rdoba: ambiente variable con viento notable

La mañana en Córdoba se presenta con una atmósfera de expectativa, el aire fresco se siente en las calles mientras las nubes se ocultan tras un velo gris. A lo largo de la jornada, el cielo variará entre nublados y claros, aunque el viento del sureste comenzará a hacerse notar, trayendo consigo ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h, anunciando un cambio en el ambiente.

Mientras que la mañana tendrá temperaturas suaves que rondan los 21°C, por la tarde el termómetro puede elevarse hasta los 39°C, pero la sensación térmica podría ser aún mayor, alcanzando los 40°C. La humedad relativa, que se mantendrá por momentos en el 50%, añade un toque agobiante. Mejor llevar paraguas y estar preparado para un día inusual en la agenda.

En Huelva, cielo mayormente despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con algunas nubes que no afectarán a la tranquilidad de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 y una máxima de 36 grados, permitiendo disfrutar de un ambiente agradable. Aunque se prevén vientos leves, no hay aviso de lluvia, lo que facilita una rutina despreocupada.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de la belleza local, aprovechando la calidez del día y la suavidad de las brisas. Las actividades al aire libre son más que bienvenidas, brindando la oportunidad de relajarse y disfrutar de pequeños momentos de ocio.

Ambiente soleado y ventoso hoy en CÃ¡diz

El día amanecerá en Cádiz con un cielo completamente despejado, ofreciendo una espectacular vista cuando el sol salga a las 07:27. Las temperaturas rondarán los 24 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35 grados. A medida que avancemos hacia la mañana, el ambiente se mantendrá cálido y seco, sin probabilidades de lluvia. No obstante, se esperan ráfagas de viento que podrían llegar a los 55 km/h, así que es recomendable asegurar bien cualquier objeto que pueda volar.

Por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 33 grados y una humedad que variará entre el 25 y el 65 por ciento. A pesar de ser un día caluroso, la tarde será igualmente despejada, permitiendo disfrutar de unas hermosas vistas hasta la puesta del sol a las 21:35. Con esta jornada soleada y de intensa luminosidad, el tiempo será ideal para actividades al aire libre, siempre con precaución por el viento.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente ameno, ideal para comenzar el día. Las temperaturas oscilan entre los 20 y 21 grados, brindando una sensación fresca que poco a poco irá aumentando. A medida que avancemos hacia la tarde, el sol brillará intensamente y la temperatura alcanzará los 37 grados, haciendo que el calor se sienta con fuerza. Es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, especialmente si se planea disfrutar de actividades al aire libre.

Cielo despejado y tarde calurosa en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá cediendo ante la calidez del sol, permitiendo que la temperatura alcance un máximo de 30°C por la tarde. Con viento del este soplando a 15 km/h, la sensación térmica invitará a disfrutar del aire libre, con un leve incremento del mercurio en la tarde, alcanzando hasta 32°C.

Sin embargo, la noche descenderá en grados y la humedad se presentará alta, así que se recomienda abrigarse un poco para el cierre del día. Aunque no se esperan lluvias ni durante la madrugada ni en la tarde-noche, siempre es bueno estar preparado por si surgen sorpresas en el cielo.

Granada: cielo despejado y sol radiante

El tiempo en Granada se presenta con cielos mayormente despejados que permitirán disfrutar de una mañana fresca y agradable, con temperaturas que rondarán los 19 grados. A medida que avance el día, el ambiente se tornará cálido, alcanzando hasta 34 grados, lo que proporcionará una sensación térmica máxima de 36 grados.

Por la tarde, el sol brillará intensamente, ideal para salir a pasear. Se recomienda vestir ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que la humedad podría hacer que la sensación térmica se incremente. Una jornada perfecta para disfrutar al aire libre.

AlmerÃ­a: mañana despejada y calurosa con brisa suave

Las primeras horas traen una suavidad en el ambiente, con una brisa suave del sureste que refresca el inicio del día. La temperatura mínima de 23°C acompaña una mañana despejada, aunque el mercurio empezará a ascender hacia los 34°C por la tarde, cuando el cielo se mantendrá en calma, sin rastro de lluvia.

A medida que avance el día, es recomendable aprovechar el espléndido clima, pero no olvidar la hidratación, ya que la sensación térmica podría alcanzar los 32°C. Con un viento que soplará a 20 km/h y máximas de hasta 40 km/h en ráfagas, el ambiente se tornará dinámico, ideal para disfrutar al aire libre hasta la puesta del sol a las 21:20.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET