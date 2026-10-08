Cielos despejados en Andalucía, con algunos chubascos en las sierras, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz, aunque en las sierras se espera nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos ocasionales, localmente intensos. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas quedarán sin cambios en la vertiente mediterránea y ascenderán en otras zonas. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente este por la tarde, con moderación en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El sol se despereza lento en el horizonte sevillano, iluminando un cielo despejado que promete un día cálido. Con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 31 grados a lo largo de la jornada, el ambiente se sentirá ligero a primera hora, pero a medida que avanza el día, la sensación térmica podría acercarse más al umbral de calor. La brisa del noreste, a 15 km/h, añadirá una caricia fresca en momentos puntuales, aunque no será suficiente para mitigar el predominante ambiente cálido.

Ya por la tarde, se espera que el sol brille intensamente, ofreciendo un espectáculo de luz que invita a disfrutar de las calles sevillanas. Sin embargo, el aire se mostrará un poco pesado debido a la alta humedad, alcanzando su punto más alto. No hay riesgo de lluvia durante el día, lo que asegura un panorama radiante hasta que el sol se oculte a las 19:56, dando lugar a una noche templada y placentera en la capital andaluza.

CÃ³rdoba: nubes oscuras y viento fuerte

Las primeras luces de la mañana en Córdoba traen consigo un aire fresco que preanuncia la inestabilidad del día. Se perciben nubes oscuras que se desplazan rápidamente, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando una atmósfera inquietante y emocionante a la vez. La temperatura arranca en 13 grados y oscilará, alcanzando un pico de 29 grados a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, se espera un contraste notable: la mañana, aunque fresca, se siente moderada, pero la tarde podría traer consigo ráfagas fuertes de viento, de hasta 40 km/h, junto con una humedad que podría hacerse agobiante. La sensación térmica también se podría ver alterada, provocando un enfriamiento inesperado en el ambiente. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que las lluvias no están descartadas.

En Huelva, cielo nuboso y tarde apacible

La mañana promete un tiempo agradable, con un cielo ligeramente nuboso que dará paso a una tarde con condiciones similares. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados y aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia hacia la noche, el viento se mantendrá suave, lo que permitirá disfrutar del aire fresco sin complicaciones.

Ideal para dar un paseo por la ciudad, esta jornada también es perfecta para llevar a cabo actividades al aire libre. Un ambiente tranquilo acompañará las horas, permitiendo aprovechar el día con calma y buen ánimo.

Cielo despejado y ambiente cálido en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con una temperatura mínima de 18°C y un cielo que se presenta mayoritariamente despejado. A medida que avanza la jornada, se espera que el ambiente se vuelva más cálido, alcanzando una temperatura máxima de 26°C. La sensación térmica, sin embargo, podría llegar hasta los 28°C, haciendo que se sienta un poco más caluroso. Las brisas del mar permitirán que el viento sople suavemente desde el oeste a 5 km/h, aunque hay que estar atentos a las ráfagas máximas que podrían alcanzar los 30 km/h en algunas áreas.

La humedad se mantendrá en niveles elevados, con un 100% en su máximo y un 50% en su mínimo, lo que podría generar una atmósfera húmeda a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantiene por debajo del 20%, por lo que no se espera lluvia que interrumpa la jornada. Con el sol saliendo a las 08:26 y poniéndose a las 19:58, disfrutaremos de casi 12 horas de luz, ideal para aprovechar el día al aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y sol brillante

Esta mañana, Jaén despertará con cielos despejados y una temperatura agradable que rondará los 16 grados. El viento soplará suavemente desde el noreste, creando un ambiente fresco pero cómodo. A medida que avance el día, las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar los 24 grados, bajo un sol brillante que nos acompañará durante la mayor parte de la jornada. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, así que no olvides llevar una botella de agua y protector solar.

Agradable mañana con nubes por la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete un inicio de jornada fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados. A medida que avance la mañana, el mercurio escalará hasta alcanzar los 27 grados y la brisa del sureste, que sopla a 10 km/h, aportará una sensación agradable.

Hacia la tarde, aunque se prevén algunas nubes, las probabilidades de lluvia son mínimas. Sin embargo, se recomienda que los paseantes disfruten del clima cálido hasta que caiga la noche, momento en el que la temperatura descenderá a unos confortables 20 grados.

Granada:

Jornada soleada y agradable

La mañana en Granada se presenta tranquila, con cielos mayoritariamente despejados y temperaturas que rondan los 12 grados. El ambiente es fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino, con una mínima probabilidad de lluvia que permitirá que los granadinos se desplacen con tranquilidad.

A medida que avanza el día, el sol irá calentando, alcanzando una máxima de 26 grados por la tarde. El viento soplará de manera suave, proporcionando un agradable alivio. Recuerde llevar ropa ligera, ya que al caer la noche la temperatura descenderá a 15 grados y el ambiente se tornará más fresco.

AlmerÃ­a: cielo despejado con posibilidad de lluvia

Las primeras horas traen una suavidad en el ambiente, con temperaturas que rondan los 20°C. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el calor ascienda hasta alcanzar los 27°C por la tarde, mientras una brisa suave del sureste refresca el ambiente.

Sin embargo, la tarde podría traer precipitaciones puntuales, así que es recomendable llevar un paraguas. La humedad alcanzará su punto álgido con un 85%, creando una sensación térmica que podría llegar hasta los 28°C, lo que añade un factor de calor a la jornada.