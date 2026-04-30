Una de cada tres personas condenadas por violencia doméstica en Andalucía es una mujer

Una de cada tres personas condenadas por violencia doméstica en Andalucía en 2025 fue una mujer, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La comunidad registró 1.932 condenados por este tipo de delitos, de los que 1.352 fueron hombres y 580 mujeres, mientras las víctimas aumentaron un 3,78% hasta las 1.921.

La estadística publicada este jueves por el INE recoge que las víctimas de violencia doméstica en Andalucía fueron 1.921 en 2025. De ellas, 1.236 eran mujeres y 685 hombres. En la mayoría de los casos, la persona denunciada era el padre o la madre, con 846 registros, mientras que en 423 casos eran hijos o hijas y en 485 otros parientes.

El dato de condenados por violencia doméstica deja 1.932 personas con sentencia firme en Andalucía. Los hombres fueron mayoría, con 1.352 condenados, pero las mujeres representaron 580 casos, alrededor del 30% del total, lo que equivale prácticamente a una de cada tres personas condenadas.

El INE también ha publicado los datos relativos a la violencia de género. En este apartado, el número de mujeres víctimas descendió en Andalucía un 2,54% en 2025, hasta situarse en 7.816, lo que supone 204 menos que el año anterior.

Por edades, el mayor número de víctimas de violencia machista se concentró entre los 25 y los 44 años, con 4.749 casos, 80 menos que en 2024. A continuación se situaron las mujeres de entre 45 y 64 años, con 1.779 víctimas, 65 menos que el año anterior.

Las víctimas de entre 18 y 24 años bajaron en 48 personas, hasta las 959, y las mayores de 60 descendieron en doce, hasta las 180. En cambio, las menores de 18 años aumentaron en una víctima respecto al año anterior, hasta las 149.

De las 7.816 víctimas de violencia de género, más de la mitad mantenían o habían mantenido una relación ya extinguida o en proceso de ruptura con sus agresores. En concreto, 4.074 eran ex cónyuges, ex novias, ex parejas de hecho o estaban en proceso de separación.

El resto, 3.842, eran cónyuges, novias o parejas de hecho. Del total de agresores denunciados, 7.784, la mayoría eran españoles, con 5.663 casos. La estadística recoge además 10.408 infracciones penales dictadas al denunciante. La mayoría fueron lesiones, con 4.922 casos, seguidas de torturas e integridad moral, con 1.883; amenazas, con 1.878; y quebrantamiento de condena, con 997.

Durante 2025 se registraron también 24 homicidios, 137 agresiones sexuales y 318 coacciones en el ámbito de la violencia de género en Andalucía. En cuanto al número de condenados en sentencia firme por violencia machista, la cifra ascendió hasta los 8.060, 670 más que el año anterior. De ellos, 4.726 tenían entre 25 y 44 años.