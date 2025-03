La borrasca Laurence azota Huelva y Cádiz con varios tornados que destrozan invernaderos y cultivos

La borrasca Laurence que está azotando Andalucía ha dejado dos tornados en la provincia de Huelva y otro más en Conil de la Frontera (Cádiz) que han provocado cuantiosos daños en invernaderos y cultivos, según trasladan asociaciones de agricultores de la zona. El temporal ha dejado ya una víctima y dos desaparecidos en Andalucía.

Los dos tornados en Huelva se han registrado durante la madrugada de este martes: uno ha afectado a los municipios de Lepe y Cartaya y otro ha sacudido los términos municipales de Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. La «suma global» de los daños es de «aproximadamente unas 300 o 400 hectáreas» de campos de fresa, según Freshuelva, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva.

El gerente de la asociación, Rafael Domínguez, ha apuntado que los técnicos de Agroseguro han acudido a las zonas afectadas para «evaluar los daños», que se han reportado en «fincas concretas». El sector de la fresa ya viene anunciando pérdidas por el retraso en la maduración de la fruta debido a la excesiva humedad del terreno. «Esto no viene más que a añadir otra circunstancia negativa a este carrusel de borrascas que estamos sufriendo», ha lamentado Domínguez.

En Cádiz, la alcaldesa de Conil de la Frontera, Inmaculada Sánchez, ha informado de que el tornado entró por la zona de Puntalejos, atravesó por los pinares y acabó «más allá de la zona de El Colorado, llegando prácticamente a la autovía A-48», y causando «graves desperfectos, tirando vallas, tendido eléctrico, techos y con un grave destrozo en la zona de pinares, donde más de un centenar de pinos han sido arrasados».

Las vías más afectadas han sido Pinaleta Boquilla, zona de Carril del Noble, carril Rancapino, la zona de carretera del Muelle, parte de las parcelas y la zona del Colorado. No obstante, «lo más importante es que no hay que lamentar daños personales», ha subrayado la alcaldesa, que ha destacado también «la rápida actuación de Policía, Protección Civil, Bomberos, área de servicios y vecinos que no dudaron en coger sus tractores y ayudar en esa situación de emergencia».

La alcaldesa ha pedido a sus vecinos «mucha prudencia» y que «eviten acercarse sobre todo a la zona de pinar afectada, ya que ahora se encuentra bastante húmeda y hay un riesgo importante de caídas de ramas o de árboles que han quedado en mal estado».

Sánchez ha indicado que irán dando traslado a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta de Andalucía para que actúen en los pinares a la mayor brevedad posible. Los vecinos afectados pueden registrar sus incidencias en el Ayuntamiento.

En Andalucía, la borrasca Laurence se ha cobrado una víctima en Constantina (Sevilla), una mujer que viajaba con su marido en un todoterreno que fue arrastrado por la corriente del agua al cruzar, camino del trabajo, por el arroyo de Guadalbácar, junto a la carretera SE-7103. La Guardia Civil y los Bomberos siguen tratando de localizar a su marido. También se encuentra desaparecido un hombre de unos 70 años en Añora (Córdoba).