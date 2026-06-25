Andalucía: cielos nublados y lluvias dispersas según AEMET, con descenso de temperaturas en el interior

Hoy, 25 de junio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, los cielos se mostrarán mayoritariamente nubosos, con posibilidad de lluvias dispersas y tormentas, especialmente en la madrugada y en el centro de la comunidad. Las temperaturas permanecerán estables en el litoral malagueño, mientras que en el interior se prevé un notable descenso de las máximas. Los vientos serán flojos, predominando del este en el extremo oriental y del oeste en el resto, con intervalos moderados.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de junio

Día radiante con brisa suave en Sevilla

La jornada en Sevilla se presenta radiante con un cielo despejado que se despereza lentamente, dejando que el sol entre con su calidez. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados al inicio del día y alcanzarán un máximo de 30 hacia la tarde, brindando un ambiente perfecto para disfrutar de las horas de luz que se estirarán desde las 07:04 hasta las 21:48. Con vientos suaves del oeste a 20 km/h, el día se sentirá agradable, aunque la combinación de calor y una humedad relativa que puede llegar al 90% hará que el ambiente sea un tanto pesado.

Ya por la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, ofreciendo momentos cálidos con sensaciones térmicas que alcanzarán los 29 grados. Sin riesgo de lluvia a lo largo del día, es una oportunidad ideal para pasear y relajarse. Al caer la noche, la brisa suavizará la calidez diurna y el cielo se vestirá de un azul profundo mientras el sol se oculta, marcando el final de un día espléndido en esta vibrante ciudad.

Córdoba: cielo gris y posibles lluvias

Las calles de Córdoba despiertan bajo un cielo gris plomizo, donde la inestabilidad se siente en el aire. Las primeras luces del día traen consigo una intensa probabilidad de precipitaciones, con vientos que comienzan a alzar su voz, anunciando que será un día diferente. La temperatura, que oscila entre los 18 y 32 grados, se ve acompañada de una humedad elevada que puede resultar agobiante.

Por la mañana, la sensación de frescor se siente más intensa, pero a medida que avanza el día, las condiciones mejoran ligeramente, aunque la lluvia cesa solo para dar paso a cielos más despejados en la tarde. Sin embargo, el viento persistente, con ráfagas que pueden superar los 30 km/h, podría ser un desafío. Resulta recomendable llevar siempre un paraguas a mano, ya que la posibilidad de lluvias sigue latente.

En Huelva, ambiente tranquilo con nubes dispersas

La jornada se presenta con un tiempo algo nuboso en la mañana y más despejado por la tarde, alcanzando temperaturas agradables en torno a los 26 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de algunas lluvias intermitentes, el viento será suave, lo que no afectará para nada las actividades al aire libre.

Es un día perfecto para salir a pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo. La temperatura es ideal para dar un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza, aprovechando la calma que ofrece el tiempo.

Ambiente cálido y mayormente soleado en Cádiz

El día amanecerá en Cádiz con un ambiente cálido, con temperaturas que rondarán los 21 grados a primera hora. A medida que avance la jornada, el sol hará su aparición a las 07:08, ofreciendo a los gaditanos unas buenas horas de luz. Aunque hay una probabilidad de lluvia del 10% durante la mañana y el mismo porcentaje para la tarde-noche, los cielos se mantendrán parcialmente nublados, sin grandes perturbaciones.

Por la tarde, la temperatura llegará a alcanzar los 25 grados, haciendo que el ambiente resulte cálido, aunque con una sensación térmica similar. El viento del sur soplará a una media de 15 km/h y la humedad alcanzará niveles del 80%, lo que hará que la sensación de pesadez sea notable. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, por lo que será un día agradable para disfrutar al aire libre.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con un cielo algo cubierto y una temperatura que ronda los 20 grados, creando un ambiente templado. A medida que avanza el día, se espera que el sol asome con más fuerza, alcanzando una calidez máxima de 31 grados, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la mañana.

Durante la tarde, el estado del cielo mejorará y permanecerá despejado, brindando un respiro al calor. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar la protección solar, especialmente para aquellos que planeen disfrutar de un paseo al aire libre.

Cielo nublado y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado con temperaturas frescas que rondarán los 22 grados. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes con una probabilidad del 45%, mientras el viento sopla del suroeste a 15 km/h.

Por la tarde, el sol hará acto de presencia y la temperatura ascenderá hasta los 35 grados, ofreciendo un contraste notable. Con una humedad relativa que fluctúa entre el 35% y el 80%, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol intenso. La tarde-noche se presentará tranquila, sin probabilidad de lluvia.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una suave brisa que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 19 grados, lo que aporta un ambiente agradable para comenzar el día con energía.

A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, elevando los termómetros hasta alcanzan los 27 grados por la tarde. Resulta un buen momento para salir ligero de ropa y aprovechar el buen tiempo, pero no olvides mantenerte hidratado mientras disfrutas de esta bonita jornada granadina.

Almería: cielo despejado y calor suave

Las primeras horas traen un cielo despejado en Almería, ideal para disfrutar de la salida del sol a las 06:52. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantiene agradable con máximas alrededor de 26°C y una suave brisa del sureste. Por la tarde, el mercurio alcanzará su punto más alto con 31°C, ofreciendo una jornada cálida y soleada.

Sin embargo, se recomienda precaución, ya que la sensación térmica podría llegar a los 32°C. Con una humedad que variará entre el 35% y el 75%, es fundamental mantenerse hidratado. La tarde se presentará tranquila, con cielos limpios y vientos que soplan a 20 km/h, perfectos para disfrutar de la puesta del sol a las 21:32.