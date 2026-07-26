Andalucía: cielos despejados y tormentas aisladas en las sierras, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy en el conjunto del territorio andaluz, con algunas nubes de evolución diurna en las sierras orientales, donde pueden presentarse tormentas aisladas. Las temperaturas experimentarán un descenso en la vertiente mediterránea y un notable ascenso en el resto, especialmente en las máximas. Los vientos serán flojos y variables en el interior, predominando del nordeste, mientras que en el litoral se dejarán sentir vientos a moderados de componente oeste, girando a levante en la tarde.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despierta con un azul despejado, una manta de tranquilidad que invita a disfrutar de un día sin lluvias que puedan interrumpir nuestros planes. Con temperaturas que rondan los 21 grados esta mañana, el ambiente se sentirá agradable, aunque a medida que avanza la jornada, la sensación térmica podrá llegar a los 36 grados, haciendo que el calor se haga notar. La brisa del noreste aportará un toque fresco, con ráfagas que alcanzarán los 8 km/h, un suave susurro en comparación con los días más ventosos.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente en un cielo igualmente despejado, convirtiendo la temperatura máxima en un caluroso 38 grados. La humedad, que será moderada a lo largo del día, evitará que el ambiente se sienta sofocante, manteniendo un aire respirable. Con un espléndido ocaso previsto a las 21:36, las horas de luz se extenderán generosamente, ofreciendo un espectáculo natural que culminará en una cálida noche, ideal para aprovechar las terrazas y disfrutar de la vida sevillana.

CÃ³rdoba: nubes amenazantes y posibilidad de lluvias

Nubes amenazantes se ciernen sobre el horizonte cordobés, presagiando un día de sorpresas meteorológicas. La jornada comienza en calma, con temperaturas que rondan los 20 grados, pero a medida que avanza la mañana, el viento empieza a soplar con fuerza, trayendo consigo la posibilidad de lluvias.

La tarde promete un cambio dramático, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 km/h y un descenso térmico que dejará la sensación en torno a los 19 grados. Con una alta humedad que superará el 60%, será un día para estar preparados: mejor no olvidar el paraguas al salir, ya que la inestabilidad nos acompañará hasta bien entrada la noche.

En Huelva, cielo despejado y brisa agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 35 grados. Aunque no se esperan lluvias, la brisa suave del noreste a 5 km/h aportará una agradable frescura durante las horas más cálidas del día.

Con un ambiente tranquilo y soleado, es un momento ideal para pasear por el parque o disfrutar de una salida al aire libre. Aprovechar el día será una excelente manera de conectar con la naturaleza y disfrutar de un agradable plan familiar o con amigos.

Cielo nublado y ambiente cálido en CÃ¡diz

El día en Cádiz amanece con un cielo parcialmente nublado que, a medida que avanza la mañana, mantiene una temperatura suave de 22°C, donde la sensación térmica podría alcanzar los 33°C debido a la alta humedad, que rondará el 80%. La brisa suave con dirección predominante del N, alcanzando una velocidad media de 15 km/h, añade un toque fresco a la jornada, aunque se prevén ráfagas de hasta 8 km/h.

Por la tarde, el sol brillará con más fuerza, elevando la temperatura a un máximo de 30°C. Sin embargo, el ambiente puede sentirse pesado debido a la humedad. Con un cielo similar al de la mañana, se disfruta de un día con luz desde las 07:26 hasta las 21:36, brindando suficientes horas para deleitarse con la calidez y la belleza de la tarde gaditana.

JaÃ©n: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar del día. La temperatura mínima ronda los 20 grados, por lo que se recomienda llevar ropa ligera, pero sin olvidar una chaqueta ligera por si acaso.

A medida que el día avanza, las temperaturas irán aumentando, alcanzando máximas de hasta 34 grados. La suave brisa del noreste, a unos 10 km/h, hará que el calor sea más llevadero. Aprovecha para salir y disfrutar del sol, que estará presente durante toda la jornada.

Cielos despejados y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Málaga, con temperaturas que rondan los 22°C. A medida que avance la jornada, el sol irá tomando protagonismo y el mercurio se elevará, alcanzando los 33°C por la tarde. La brisa del sur, a una velocidad de 15 km/h, aportará un toque agradable, aunque con algunas ráfagas que podrían llegar a 8 km/h.

Con el cielo mayormente despejado, no se esperan lluvias ni por la mañana ni en la tarde-noche, lo que invita a disfrutar de un paseo al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica máxima podría alcanzar los 34°C en las horas más cálidas.

Granada: Día soleado y caluroso ideal

Mañana en Granada se presentará despejada, con temperaturas suaves que oscilarán entre los 17 y 22 grados. La brisa ligera del sur hará que el ambiente sea agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el sol brillará intensamente y la temperatura alcanzará un máximo de 35 grados por la tarde, con una sensación térmica similar, gracias a la baja humedad.

Para quienes planean salir, es recomendable vestir de manera ligera e hidratarse bien, ya que el calor será notable. El disfrute será pleno, así que aprovechen para disfrutar del aire libre y de la calidez del sol granadino.

AlmerÃ­a: cielo despejado con nubes y lluvia posible

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondarán los 23 grados. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará parcialmente nublado y el termómetro ascenderá, alcanzando una máxima de 30 grados en la tarde.

Sin embargo, no hay que confiarse; se anticipan precipitaciones puntuales por la tarde-noche, con un 20% de probabilidad. Con un viento del sureste que soplará a 20 km/h y ráfagas que podrían llegar a 40 km/h, es recomendable llevar abrigo ligero y estar preparados para cambios.