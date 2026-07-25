Andalucía: cielos despejados, descenso de temperaturas y vientos moderados según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, los cielos se presentarán mayormente despejados hoy, 25 de julio de 2026. Las temperaturas experimentarán un descenso, siendo notable en las máximas del interior oriental. Además, se prevén vientos que oscilarán entre flojos y moderados de componente oeste, con un poniente fuerte en el Estrecho y el litoral mediterráneo oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de julio

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla despierta este día con una sonrisa azul y despejada, ofreciendo un espectáculo visual que invita a disfrutar al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 33 grados, el ambiente se tornará cálido, aunque se sentirá un ligero soplo de aire fresco en la piel, ya que el viento soplará de manera suave desde el norte a unos 15 km/h, sin que se vislumbren posibilidades de lluvia. La humedad, con un mínimo del 25%, mantendrá el ambiente ligero y agradable.

A primera hora de la tarde, el sol continuará como un brillante protagonista, brindando luz hasta las 21:37. A medida que el día avanza, disfrutaremos de temperaturas agradables que harán de esta jornada una oportunidad perfecta para pasear y disfrutar de los encantos de la ciudad. Con el cielo despejado y el viento suave, se prevé una tarde perfecta para tomar un café en una terraza o pasear por las calles, sintiendo cómo el calor nos envuelve, pero sin agobios ni interrupciones del tiempo.

CÃ³rdoba: nubes amenazantes y viento fuerte

La mañana en Córdoba se presenta inquietante, con nubes oscilando entre gris oscuro y plata, presagio de un tiempo cambiante. El viento, ya despierto, comienza a hacerse sentir con un ritmo fuerte que promete agitar la jornada y acompañar a las primeras horas en medio de una temperatura confortable de 22°C.

A medida que avance el día, la calma matutina dará paso a un contraste notable; por la tarde, el termómetro alcanzará hasta 34°C, pero no sin el riesgo de precipitaciones. Las ráfagas pueden alcanzar hasta 65 km/h, lo que sumado a una alta humedad del 65% puede resultar incómodo. Un consejo: mejor llevar paraguas para no dejarse sorprender por las lluvias que podrían aparecer en cualquier momento.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

Un tiempo estable se espera en la ciudad, con cielos mayormente despejados durante la mañana y algunas nubes que podrían aparecer por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados, lo que resulta en una sensación térmica agradable y suave, con un ligero soplo de viento que puede aportar frescura en ciertos momentos del día.

Este es el momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente se presenta ideal para salir y aprovechar el día. La tranquilidad del tiempo acompañará a quienes decidan disfrutar de lo que la jornada ofrece.

Día soleado y cálido con viento en CÃ¡diz

La jornada en Cádiz comienza de manera serena, con un cielo despejado que promete un buen ambiente. La temperatura mínima de 21 °C va en aumento hasta alcanzar los 27 °C por la tarde, lo que hará que el ambiente sea cálido, aunque la sensación térmica puede llegar a los 28 °C en su máximo esplendor. Con un viento predominante que soplará a 25 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h, se recomienda tener precaución al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, los niveles de humedad serán elevados, con un máximo del 80 %, lo que aportará una sensación de pesadez en el aire. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un total de 14 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:26 hasta su puesta a las 21:36. En resumen, será un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de las maravillas de Cádiz.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo en Jaén presenta una mañana despejada, con temperaturas que rondan los 21 grados, creando un ambiente agradable y cálido. La brisa suave del viento, que sopla a unos 10 km/h, añade frescura, perfecta para iniciar el día.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31 grados por la tarde, manteniendo cielos despejados y condiciones estables. No olvides llevar gafas de sol y preparar ropa ligera para disfrutar plenamente de este hermoso día en la ciudad.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas alrededor de los 24 grados. A medida que avanza la jornada, el termómetro marcará una máxima de 36 grados, lo que provocará una sensación térmica más intensa, cercana a los 35 grados, mientras el viento sopla con fuerza moderada de hasta 30 km/h.

Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra, especialmente en las horas más calurosas. Por la tarde, el ambiente permanecerá despejado, convirtiéndose en una velada ideal para paseos al aire libre, sin previsión de precipitaciones y con temperaturas agradables alrededor de los 32 grados.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una agradable brisa que invita a salir. La temperatura mínima ronda los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para iniciar la jornada. A medida que avanzamos hacia el mediodía, el sol seguirá brillando con fuerza y la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 29 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que la sensación térmica puede llegar a los 33 grados. Un día ideal para disfrutar al aire libre.

AlmerÃ­a: brisa suave y cielo despejado

Las primeras horas traen una brisa suave y un cielo mayormente despejado que invitan a disfrutar el día. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando máximas de 31°C durante la tarde, mientras el viento del sur-suroeste soplará a 30 km/h, aportando una agradable frescura.

Sin embargo, se anticipa que la tarde podría traer algunos intervalos nubosos, sin probabilidad de lluvia, pero con la sensación térmica elevándose al máximo de 31°C. Es recomendable aprovechar las horas previas al atardecer, ya que luego, con el descenso del sol, las temperaturas caerán, brindando un ambiente más agradable para la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET