AEMET prevé cielos despejados y vientos flojos en Andalucía, con algunos intervalos de nubes bajas

Cielos poco nubosos o despejados predominan hoy, 26 de junio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en el tercio occidental. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en esta área, mientras que en el resto descenderán, contrarrestadas por un ascenso de las máximas en la vertiente atlántica. Los vientos serán predominantemente flojos, aunque se experimentarán intervalos de poniente fuerte en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de junio

Cielo despejado y calor marcante en Sevilla

El cielo de Sevilla al despuntar el día presenta un manto azul claro, sin rastro de nubes que lo perturben, mientras el viento sopla suave, dejando una sensación fresca en el ambiente. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados, el sol brillará intensamente desde las 07:05, permitiendo que los sevillanos disfruten de una jornada cálida y apacible. A medida que avanza la mañana, la humedad mínima da paso a un ambiente más ligero, ideal para pasear por sus emblemáticas calles.

Ya por la tarde, el calor se acentuará, alcanzando valores cercanos a los 33 grados y aunque la brisa será placentera, el viento podría arremeter de forma intermitente con ráfagas que invitan a disfrutar del aire libre con precaución. La noche promete ser igualmente cálida, con mínimas de 19 grados, mientras el sol se oculta lentamente a las 21:48, regalando a la ciudad un cielo despejado, ideal para contemplar las estrellas. En definitiva, el tiempo en Sevilla será perfecto para actividades al aire libre, con un ambiente soleado y agradable.

Córdoba: cielos cargados y ambiente revuelto

Esperan cielos cargados y un ambiente revuelto en Córdoba, donde las rachas de viento juegan con las hojas de los árboles mientras avanza el día. La mañana comienza despejada, pero la inestabilidad se vislumbra en el horizonte, prometiendo cambios bruscos que alterarán la rutina habitual de sus habitantes.

A medida que el sol asciende, las temperaturas alcanzarán un máximo de 36°C, mientras que la sensación térmica puede llegar a ser agobiante. Las lluvias se asoman al final de la tarde, con probabilidades de tormentas y vientos que podrían superar los 30 km/h. Es aconsejable llevar paraguas y no olvidar la hidratación, ya que la humedad se mantendrá elevado en todo momento.

En Huelva, cielo ligeramente nublado y brisas suaves

La jornada se presenta con tiempo estable y temperaturas agradables, alcanzando máximas de 29 grados y mínimas de 17. Durante la mañana, el cielo se mantendrá ligeramente nuboso, pero por la tarde se prevé mayor claridad, aunque con suaves brisas del viento que alcanzarán los 5 km/h.

Es un día propicio para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica será agradable, invitando a los habitantes a aprovechar el buen tiempo en los espacios abiertos.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

La jornada en Cádiz amanece con un cielo parcialmente nublado, donde el sol asomará sus rayos a las 07:08, dando inicio a unas agradables horas de luz con 14 °C y una sensación térmica similar. La temperatura irá aumentando, alcanzando una máxima de 25 °C, ideal para disfrutar de un día cálido, aunque con una humedad relativa del 60% que mantendrá el ambiente ligero. Durante la mañana, no se prevén lluvias y el viento soplará de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h.

En la tarde, las nubes irán disipándose, dejando un cielo despejado y un ambiente fresco para la noche. Con una temperatura que descenderá a unos 21 °C y sin probabilidades de lluvia, la actividad al aire libre se presenta muy atractiva. La puesta del sol a las 21:47 nos regalará casi 15 horas de luz, lo que contribuirá a que Cádiz brille en todo su esplendor.

Jaén: cielo despejado y ambiente calido

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y una agradable temperatura de 20°C, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento de la temperatura, alcanzando un máximo de 34°C durante la tarde. La brisa del noreste soplará suavemente a 10 km/h, haciendo que el ambiente sea más ameno.

Con el sol brillando sin nubes a la vista, es recomendable vestir ropa ligera y cómoda. Las condiciones serán perfectas para actividades al exterior, así que no olvides aplicar protector solar y disfrutar de este maravilloso día.

Cálido y soleado con viento suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 21 grados. A medida que avance la jornada, se espera un notable ascenso térmico que llevará el mercurio hasta los 33 grados por la tarde, gracias a un viento del sureste que soplará a unos 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Con este contraste, es recomendable llevar protección solar para disfrutar del sol, ya que el ambiente será cálido y la humedad relativa fluctuará entre un 45% y un 85%. La noche se presentará igualmente tranquila, sin riesgo de lluvias, manteniendo unas agradables temperaturas alrededor de los 24 grados.

Granada: cielo despejado y calor moderado

Esta mañana en Granada, el tiempo se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 17 grados. La brisa suave del viento, que sopla del noreste a unos 10 km/h, refresca el ambiente sin ser intrusiva, creando un inicio de jornada perfecto para los que disfrutan de pasear al aire libre.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 33 grados, proporcionando un calor moderado. Será un día ideal para llevar ropa ligera y disfrutar de la luz del sol; no olvides protegerte con un sombrero o gafas de sol para combatir el calor.

Almería: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas alrededor de 22°C. A medida que la mañana avanza, el mercurio ascenderá, alcanzando máximas de 30°C por la tarde, donde el cielo se tornará parcialmente nublado. La brisa del sur se hará notar, con vientos que soplarán a 15 km/h, añadiendo un toque agradable al ambiente.

La tarde podría traer algunas ráfagas de viento, por lo que se recomienda a los almerienses disfrutar de actividades al aire libre antes del descenso de temperaturas por la noche, que se situará en torno a los 24°C. Con un 0% de probabilidad de lluvia, es un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo.