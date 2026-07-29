AEMET prevé cielos despejados y cambios de temperatura en Andalucía hoy

Cielos mayormente despejados dominan hoy, 29 de julio de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque algunas nubes bajas pueden aparecer en los litorales. El pronóstico indica polvo en suspensión en la costa mediterránea, mientras que las temperaturas mínimas experimentan un aumento en el tercio oriental, mientras que en el resto permanecen estables o en ligero descenso. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio occidental, pero se mantendrán iguales o aumentarán en otras áreas. Vientos suaves y variables completan este panorama.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de julio

Cielo sereno y calor intenso en Sevilla

El cielo se despierta sereno en Sevilla, mientras las suaves brisas proveniente del sureste acarician la ciudad. Sin riesgo de lluvias, el día promete una sensación térmica que alcanzará los 37 grados, un abrazo cálido que se sentirá más intensamente durante la tarde, cuando el termómetro marque su pico en 38°C. Con la humedad rozando el 85%, el ambiente se tornará pesado, invitando a buscar la sombra en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, la temperatura descenderá a valores más agradables, oscilando entre 32 y 23 grados al caer la noche, donde el sol se irá despidiendo en el horizonte a las 21:34. El viento, que soplará de forma moderada a unos 10 km/h, será un aliado refrescante, aunque con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h. Así, Sevilla lucirá un día lleno de luz y calor, perfecto para disfrutar de sus encantos al aire libre.

CÃ³rdoba: brisa glacial y lluvias inminentes

Una brisa glacial recorre las calles, dando inicio a un día en el que el cielo, cubierto de nubes oscuras, presagia inestabilidad. Córdoba se despierta bajo un manto de nubosidad, mientras la temperatura ronda los 21°C en la mañana y el viento sopla con una media de 5 km/h, marcando el compás de un día impredecible. A medida que avanza la jornada, se prevén lluvias y un descenso térmico que podría llevar la sensación a un máximo de 41°C, transformando la atmósfera en un juego de contrastes.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable; el viento, aunque modesto en sus primeros momentos, puede intensificarse con ráfagas de hasta 65 km/h. La humedad relativa, que alcanzará niveles del 65%, contribuirá a un ambiente pesado y caluroso, particularmente durante las horas más cálidas. Se recomienda llevar paraguas a medida que el día avanza, ya que la incertidumbre meteorológica invita a estar preparados para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo con nubes y ambiente apacible

La mañana y la tarde ofrecen un tiempo estable, con temperaturas que alcanzarán hasta 29 grados. El cielo presentará algunos intervalos de nubes, pero no se esperan lluvias significativas ni rachas de viento molestos, por lo que será un día apacible para disfrutar.

Ideal para pasear y realizar actividades al aire libre, la jornada promete ser agradable. Aprovechar las horas de luz para compartir un momento con familiares o amigos será una excelente manera de disfrutar de este tiempo templado.

Agradable día soleado y cálido en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz amanecerá con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 22°C. A medida que el día avanza, la temperatura podrá alcanzar un máximo de 27°C, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 32°C, creando un ambiente cálido y agradable. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar del sol en su máximo esplendor durante las aproximadamente 14 horas de luz diurna que tendremos.

En la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento del suroeste soplará a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La humedad relativa será variable, oscilando entre un 65% y un 95%, lo que podría dar lugar a momentos de ambiente pesado. La jornada será fresca en comparación con la sensación térmica, convirtiéndose en un día propicio para actividades al aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén llega con un cielo despejado y unas temperaturas suaves que rondan los 24 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. No se esperan lluvias y el viento soplará de forma ligera, facilitando un recorrido placentero por la ciudad.

A medida que avance el día, el calor irá en aumento, alcanzando hasta los 39 grados por la tarde. La sensación térmica también subirá, así que es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse bien hidratado para disfrutar de esta jornada soleada.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una jornada cálida en Málaga. La temperatura matutina se sostendrá alrededor de los 24°C, pero conforme avancen las horas, el termómetro escalará hasta un máximo de 32°C durante la tarde, haciendo que el ambiente se sienta aún más caluroso.

A lo largo del día, se prevé viento moderado del sur a una velocidad de 15 km/h, lo que podría ofrecer una agradable brisa entre las altas temperaturas. Aunque no se esperan lluvias, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Granada: cielo despejado y ambiente fresco

Esta mañana en Granada se presenta un cielo despejado que invita a disfrutar de un ambiente fresco. Las temperaturas rondan los 23 grados, lo que hace que la sensación térmica sea muy agradable para salir a disfrutar de un café al aire libre. A medida que avance el día, esperamos un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados en su punto máximo, con rachas de viento suaves que refrescarán el ambiente.

Por la tarde, el sol será protagonista con cielos limpios que mantendrán la calidez del día. Se recomienda vestir ropa cómoda y ligera, ideal para pasear y aprovechar las horas de luz. Así que no olvides tus gafas de sol al salir, ¡será un día perfecto para disfrutar de la ciudad!

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor progresivo

Las primeras horas traen un cielo despejado, ideal para disfrutar del día que comienza en Almería. A medida que avanza la jornada, la temperatura va en ascenso, alcanzando los 32°C por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a 20 km/h, lo que proporcionará una agradable brisa en las horas más calurosas.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que la máxima sensación térmica puede llegar a ser de 36°C. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico. La noche se presentará más fresca, con una temperatura mínima de 24°C, ideal para disfrutar del aire libre.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET