El comentario de Malú a Eva González que ha desatado la polémica: está dando de qué hablar

La final de ‘La Voz’ ha servido para que Malú le haga un comentario a Eva González que todavía sigue dando mucho de que hablar. En las últimas horas el foco de atención está puesto en la cantante porque todo el mundo quiere saber cómo se encuentra después de que Albert Rivera reconociera en ‘100% Únicos’ que por fin ha vuelto a encontrar el amor. El abogado ha dado su entrevista más personal en el citado programa de Telecinco y está dispuesto a llegar hasta el final para demostrar que no tiene nada que esconder. Durante unos meses ha intentado ocultar su romance, pero se ha dado cuenta de que la mejor opción es ser sincero.

Malú ha pensado que lo mejor es hablar ir de frente y por ese motivo se ha en televisión para conceder una entrevista donde la cantante ha admitido que la última canción que ha escrito está basada en su historia de amor con Albert Rivera. El tema se titula ‘Ausente’ y está cargado de mensajes que dejan al antiguo líder de Ciudadanos en una posición realmente comprometida. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Eva González?

Eva González, salpicada por un comentario de Malú

Eva González y Malú tienen algo en común: las dos han roto con sus parejas. La presentadora ha aprovechado la final de ‘La Voz’ para hacer un comentario sobre el artista que esta última no ha dudado en devolverle. «Mira, yo no sé, pero a esta mujer todas las cosas que le han pasado le han sentado muy bien, ¿eh?», declaró Eva haciendo alusión a la ruptura entre Malú y Albert Rivera. La sobrina de Paco de Lucía no se quedó callada y le devolvió el golpe con un gran sentido del humor.

«¡A ti tampoco te han sentado mal!», le contestó. Eva González continuó con la broma asegurando: «Claro que sí, ahí estamos las dos amiga. Como siempre, juntas». Ambas han creado un vínculo especial gracias al programa de Antena 3. Comparten las mismas aficiones y las dos son dos rostros muy cotizados en la crónica social, por eso están pendientes de no cometer ningún error porque ninguna quiere convertirse en noticia por asuntos relacionados con su trayectoria personal.

El único tema del que quiere hablar Malú

A pesar de que Malú ha dado algunas pinceladas de su ruptura con Albert Rivera en Cuatro, su objetivo principal es promocionar su último proyecto profesional. Es el único tema del que quiere hablar largo y tendido. «Pues arrancamos la gira en febrero. Estoy emocionada porque todas las entradas de Madrid se vendieron en media hora y ha sido precioso. Sacamos una segunda fecha y ahora está todo prácticamente agotado. Tengo unas ganas que me muero de subirme al escenario, en este formato más cercano».

Eva y Malú están de acuerdo en algo importante

Eva González y Malú son la esencia de ‘La Voz’, pero comparten plató con otros compañeros que también han ganado mucha repercusión en Antena 3, como es el caso de Antonio Orozco. «Me emociona mucho lo generoso que eres, lo que te gusta tocar el corazón de los demás arañándoselo y ver la amistad que tenéis los cuatro», le dijo la presentadora después de escuchar una de sus nuevas creaciones. «Es muy bonito lo que acaba de regalarnos. Es muy bonito lo que hemos vivido los cuatro, los quiero un montón», añadió Malú.