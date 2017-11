“El Gobierno de España está para gobernar España pero en Cataluña es un usurpador”

“Yo soy el portavoz nacional de mi sindicato porque para nosotros Cataluña es una nación”, asegura Ramon Font. Esa es la idea que dirige el ideario del Sindicato de Maestros USTEC-STE, una asociación en la que desde el año 1978 “tiene recogida las libertades nacionales de Cataluña”.

Font, como portavoz del sindicato de profesores, intervino en el acto celebrado en la plaza de la Catedral de Barcelona dentro del marco de la huelga general.“No daremos clases en castellano, no nos podrán obligar, no nos someterán”, fue su frase estrella.

En este sentido, OKDIARIO ha contactado con él para que nos explique los motivos de esta polémica afirmación.

“El gobierno de España está muy bien para gobernar España y me parece lo correcto, pero aquí en Cataluña está usurpando algo que no le corresponde”, asegura de manera rotunda.

“En Gerona, por ejemplo, al PP no le vota ‘ni el tato'”, reitera. “Aquí está usurpando una fuerza que en Cataluña no tiene”, añade.

“Se nos está acusando de adoctrinar en las escuelas”, se queja Font. Para él las imágenes difundidas en las redes sociales sobre la politización de las aulas “pueden ser imágenes sacadas de contexto” y solo se podrían juzgar si a los niños “se les obliga a gritar independencia”. Según el portavoz “si los niños lo gritan libremente, simplemente responde a la libertad de expresión que tiene que haber en cualquier democracia”.

Asegura que en su sindicato “hay independentistas y no independentistas” pero su intervención en el acto separatista del pasado miércoles dice lo contrario. A su espalda, un enorme cartel pidiendo la libertad de los presos políticos. “Yo en el escenario no hablé de presos políticos y podía haberlo hecho”, se defiende. Repite que no son un sindicato independentista pero que el pueblo catalán “tiene derecho a la autodeterminación” y las “instituciones catalanas tienen la capacidad de decidir“. Por ello, únicamente reconocerán a la consejera de enseñanza cesada Clara Ponsatí.

Sobre la idea de nación, Font asegura que “cualquiera que haya estudiado historia de Cataluña sabe perfectamente que Cataluña es una nación”: “Somos una nación desde hace muchos años…Mi abuela era murciana y Murcia no lo es”, añade.

Además cree que la imposición del catalán en las escuelas, en las que solo un 25% de las asignaturas se imparten en castellano, es la correcta. Para el portavoz que únicamente se use el idioma oficial del estado en las materias de castellano e inglés es suficiente: “Nos parece acertado porque los que no han hecho esto no han conseguido lo que hemos conseguido nosotros”. Sobre el asunto añade que “en el País Vasco no todos los niños de 16 años hablan vasco”, por lo que considera que la educación vasca no “ha acertado” pero la suya sí lo ha hecho: “Estamos muy orgullosos de nuestra política lingüística”, finaliza.