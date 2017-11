[EN DIRECTO] Sigue todo lo que ocurre en el maratón de entrevistas ’35 horas de palabras’

08.32. Olga Andrino, escultora, visita a Javi Nieves y Javier Capitán. Esta artista está interesada en las personas y os espacios que ocupamos: “la crisis de refugiados me tiene muy atenta en la actualidad”. Ahora está recuperando la idea del campo, del paseo y la poesía.

08.27. ¡Ya son más de 20 horas entrevistando!

08.15. Miguel Abollado, escritor, acude a desayunar con Javi Nieves y Javier Capitán. Se da la circunstancia de que Abollado es amigo personal de Nieves, compañero de facultad… junto a Alejandro Amenábar. “Imagínate, un amigo me dice que ha escrito una novela, y otro que había hecho una peli. Uno, que me la lea, otro que vaya al cine a verla… qué suerte tengo”, explica Nieves.

07.40. Sigue Quintela explicando su trabajo en la guerra de Bosnia en la que colaboró con una ONG para sacar gente del país.. “pero hoy no podría hacerlo, hoy me rechazarían, por la necesidad de conocimientos profundos”.

07.16. Los dos entrevistadores aprovechan para que Quintela les cuente algunas de las historias periodísticas en las que ha trabajado, como la fjlmación de un exorcismo.

07.05. Fernando Quintela, productor ejecutivo del maratón de 35 horas de entrevistas con OKDIARIO, amanece junto a Javi Nieves y Javier Capitán. Quintela lleva las más de 18 horas que llevamos en directo despierto y “activo, para asegurar que todo funcione”.

07.00. Javi Nieves regresa de su descanso. Se “Empieza un día nuevo, me he duchado y cambiado de ropa y para mí, ha amanecido”.

06.35. Javier García Gallo, empresario de éxito, llega al estudio para hablar con Javier Capitán mientras Javi Nieves se toma un descanso. Este venezolano comenzó como “becario sin remuneración”, se aventuró en préstamos para iniciar proyectos.

06.25. El profesor de magia del Circo Price, Miguel Miguel, humorista y mago, ha explicado a Javi Nieves que “hay que leer” para saber escuchar, y para saber hablar, exponer tus ideas…

06.10 ¡¡Acabamos de pasar el ecuador de la maratón!!

05.40. Iván Asenjo es el siguiente invitado en el estudio. El mago explica la ‘misdirection’, o cómo desviar la atención del píblico para que el ilusionista pueda cumplir con su cometido en el truco de magia.

05.20. José Luis Durán, taxista, ha comenzado el turno a as 3.00 de la mañana y ha parado de hacer carreras para visitar a Javier Capitán y Javi Nieves. “En la noche hay todo tipo de fauna, las copas, lo que no son copas, y miles de cosas más… pero yo he tenido suerte hasta ahora, y llevo muchos años en el taxi, todo ha ido bien, muy divertido incluso”.

04.50. Olga Alises, sexóloga, ha llenado de gadgets sexuales el estudio. Capitán y NIeves han demostrado sus conocimientos sobre aparatos y juguetes de todo tipo, los clásicos de una sesión de ‘tuppersex’.

04.20. La doble oficial de Pamela Anderson se llama Anita Yess, y también ha visitado el maratón de palabras con OKDIARIO. Comenzó su trabajo después de un casting en televisión en el que fue rechazada… “Pero va a empezar un nuevo programa, que se llama ‘Sé lo que hicisteis’, me dijeron… y ésa fue mi oportunidad”.

03.51. David Zurdo, escritor y periodista, explica sus experiencias con la parapsicología y las investigaciones de misterio. En los años 90, trabajaba como guionista de programas de este tipo y llevó una grabadora a Belchite, para un reportaje. En ella se grabaron explosiones como las de la guerra civil durante una entrevista… audio que no quedó registrado en la grabación de la cámara de Telemadrid.

3.20. Ana Sierra, sexóloga y escritora, explica a Capitán y Nieves su teoría del Mindfull Sex, la presencia plena, el deseo pleno… Es una hora perfecta para que nuestros dos entrevistadores reactiven sus mentes: “El cerebro es el principal órgano sexual… de hecho, ahora mismo estamos manteniendo una relación sexual los tres. ¿O es que os habéis dejado la sexualidad en casa?”

02.55. Martín Maza, actor de cine adulto explica sus anécdotas con la gente que por la calle lo reconoce… sin saber muy bien quién es. “Soy actor porno gay, el primero de España, y un día estaba con una gogó en Ibiza y su novio, y él me saludó como si me conociera de toda la vida… hasta que le expliqué que no nos conocíamos, y cuál era mi profesión… y se quedó blanco, jajjaja”.

2.40. Iñaki Angulo, otro periodista deportivo, se sienta a la mesa. Viene de DigitalFootballCommunity, una red social para futbolistas semiprofesionales. Con su perfil subido a esta red, futbolistas de unas y otras culturas pueden acceder a nuevos mercados emergentes para tener nuevas oportunidades de trabajo. Entrenadores de porteros, secretarios técnicos, jugadores, ojeadores…

02.27. Llega Juan Gato, periodista deportivo, recién salido de la radio. Acaba de participar en ‘El Partidazo’ de la COPE y comenta con Javi Nieves y Javier Capitán sus maratones en otros tiempos de televisión. “Lo vuestro tiene más mérito, nosotros hacíamos todo de fútbol, y vosotros estáis entrevistando a un personaje distinto a cada rato, “¡eso demuestra la calidad del entrevistador!”

Enhorabuena @JaviNieves @JavierCapitan @okdiario Gran iniciativa solidaria y una #bilbainada absoluta 😜 #OKRÉCORD un placer que hayáis contado conmigo para ayudar a concienciar sobre la recuperación del bosque gallego @WWFespana pic.twitter.com/ahV4f0tmI9 — Ines Sainz (@Ines_Sainz) November 11, 2017

02.25. Javi Nieves sufre el cansancio, pero está contento de “no haber dormido” en su último descanso.

02.01. Dolly y Tavi, dos artistas del cabaret clásico, nos cuentan sus experiencias. Cómo empezaron en el mítico restaurante Gula-Gula, y de ahí al cine, a la película Más que amor frenesí.

01.34. Pablo de la Chica, productor, director y actor, se queda en las manos de Javier Capitán. Javi Nieves se toma su descanso de 20 minutos. De la Chica ha sido reconocido con varios premios por su documental The other kids. En un viaje a Uganda descubre a unos chavales maravillosos, conocidos por vivir en un barrio marginal de Kampala, la capital ugandesa, y que eran famosos por lo bien que jugaban al fútbol. Ellos fueron los protagonistas de su historia, especialmente Reagan, un chavalín de 5 años y que gracias al fútbol, junto al resto de su equipo, han podido ir a la escuela.

Siempre está el gran @VIDEOFOTODIGIT1 para hacerme las mejores fotos. Un buen rato en el #okrécord pic.twitter.com/rA1kw4ewgo — Enrique Falcón (@qqfalcon) November 11, 2017

01.24. Franky Martín, actor, tiene un secreto. De joven, 18 años, iba para futbolista, jugaba en el Atlético, pero una lesión (triada) durante un torneo le privó de continuar su carrera profesional. Cuando se recuperaba de la lesión una representante le ofreció pasarse al mundo artístico. “Me enamoré tanto de la profesión, haciendo teatro, que me daban igual los grandes focos. Con estar en un escenario ante 40 personas me basta”.

01.06. Alfredo Menéndez, periodista de Radio Nacional de España, recuerda que el peor día en antena, fueron 15 horas, fue el pasado 26 de octubre, cuando se preveía que se iban a convocar elecciones en Cataluña.

00.40 Llega Pipi Estrada y se monta. Todos de pie y al periodista deportivo le toca hablar de su ocupación de… ¡disc jockey! Estrada ya ha hecho su contribución al mural para WWF pintando el árbol 80 (uno por cada invitado de los que han pasado por el plató de OKDIARIO). “Tuve la gran oportunidad de poner disco en la discoteca más famosa de Madrid en los 70, en la calle Princesa 2”, relata Pipi. “Si no tienes personalidad, la noche no te confunde, te come” y asegura que “estoy en la prórroga de mi vida, y quiero que dure y llegue a los penaltis”. Ojo a las revelaciones de Pipi sobre su desembargo en el mundo del ‘corazón’, Supervivientes…

00.22. Sergio ‘El Chuty’ nos da una clases de improvisación. Este MC explica los trucos que le han llevado a ser uno de los mejores freestylers.

00.09 El jugador de Waterpolo Víctor Gutiérrez nos cuenta los intríngulis de este deporte que es más duro de lo que parece. ” Lo que pasa debajo del agua, se queda debajo del agua”, asegura. Víctor fue uno de los primeros deportistas profesionales que hizo pública su condición homosexual, y nos cuenta cómo fue la experiencia y cómo lo lleva. “Creo que he contribuido con un pequeño granito de arena para ayudar a mucha gente”, asegura.

00.00. Llega la medianoche, es el momento de valorar lo conseguido hasta ahora los ‘Javis’. Ignacio Alvero, responsable de redes sociales de OKDIARIO, nos cuenta el alcance que está teniendo el reto de las 35 horas de palabras. Las entrevistas de Josep Pedrerol y Andrea Levy son algunas de las que más interés han despertado en las redes.

23.40. Javi Nieves y Javier Capitán han querido contribuir con la Asociación 5p- y han realizado una pequeña donación para contribuir a la investigación de esta rara enfermedad.

23.39. La vicepresidenta de la Asociación 5p-, Sonia Sáez, interviene para concienciar a la gente sobre este síndrome que afecta a los recién nacidos. El síndrome de 5p- , calificado dentro de las enfermedades raras, el término de 5p- es usado por los genetistas para describir la pérdida de material genético del brazo corto en el cromosoma del par 5. Las posibilidades de sufrir este síndrome es de 1 por cada 50.000 niños nacidos. “Afortunadamente España es un país solidario, y hay un granito para todo”, asegura.

23.20 Juan Carlos Payo, director de Autopista.es y jurado del coche del Año, nos cuenta las últimas novedades de la industria automovilística. “Vivimos el inicio de la electrificación del automóvil”, asegura que en cinco años enchufar un coche será algo normal.

23.08. El aventurero Antonio de la Rosa, exbombero, nos cuenta cómo ha dado la vuelta a la península ibérica en una paddle board. Este aventurero cuenta también cómo ha cruzado el Atlántico a remo en 64 días, su experiencia le sirve como consejo a los ‘Javis’ para aguantar las 35 horas de reto.

22.49. La cantante Rebeca llega directamente del estudio de grabación. Presenta nuevo disco: Fiesta sobre mi corona, y nos cuenta cómo será su gira ‘The nighties’ con artistas como OBK y otros que triunfaron en los 80. Rebeca es tan polifacética que, además de cantar y componer, se ha dedicado últimamente a las imitaciones. “Hacer de Mila Ximénez ha sido brutal, hice la croqueta y todo”.

21.17. “Yo quería ser fotógrafo de guerra, pero en 4º de carrera empecé a hacer reportajes de famosos para la agencia Korpa”, dice Montero rememorando sus inicios. Defiende con pasión su profesión, cómo era antaño, frente a lo vértigo actual. Los ‘Javis’ le preguntan por su foto más surrealista: “El año pasado, en Filipinas, me entero de que va Vargas Llosa a la Universidad”, señala y continúa “fui a lo loco a ver si pillaba a Isabel Preysler. Se fueron a una isla a 150 kilómetros de Manila y en lugar de avión iba a alquilar un barco”, relata. El barco era un cascarón y cuando llegó al hotel de lujo se tuvo que volver con el pescador , “una odisea nocturna”. Y al final, no pudo hacer la foto.

21.15. Antonio Montero, uno de los periodistas del corazón más influyentes de España, se pasa por las 35 horas de palabras. Capitán y Montero dirimen una pequeña polémica que han tenido en las redes sociales.

21.14. Los ‘Javis’ se cuidan, acaban de traerles algo de cena ante la madrugada que se avecina.

22.03. La influencer y bloguera Isasaweis se pasa por el plató de OKDIARIO. Isasaweis nos cuenta qué le llevó a convertirse en bloguera y cómo empezó a postear artículos de maquillaje, de cocina. “Hace un año perdí la página web, el posicionamiento, y esto me sirvió para ver que no era tan necesario”, comenta, porque desde ese momento las marcas seguían llamándola. “No he trabajado tanto nunca, no tengo horario ni control”, confiesa. Isasaweis le confiesa a los ‘Javis’ que el vídeo al que más cariño le tiene es uno que realizó contando su experiencia tras tener un aborto.

21.57. Carlos Infantes, profesor de locución, le va a dar unos consejos a nuestros presentadores para aguantar con la voz intacta las 35 horas.

21.54 Menudo pique entre Javier Capitán y Daniel Lundh, uno se marca un tango y el actor ha demostrado sus dotes como rapero.

21.46. Daniel Lundh, actor de En tiempos de Guerra. Nos explica cómo ha sido su adaptación al personaje, un marroquí, y cómo aprendió la lengua. Javier Capitán descubre un hobbie oculto de Daniel: el rap. “Sería un sueño poder hacer mi propia música”, asegura aunque también le gustaría participar en un musical.

21.34. Javier Capitán se enfrenta en solitario, Javi Nieves está disfrutando de su descanso. Ahora se ‘enfrentará’ a la diseñadora Verónica Corrales, que nos cuenta su proyecto empresarial Chick and Love.

21.16. Víctor Palmero, actor de La que se avecina: “Quiero felicitaros, y agradecer vuestro esfuerzo porque hay que tener muchos huevos para hacer esto, y más por una razón solidaria”. La gente me para y me dice “¡tú eres Alba!” y choca pero es que “este personaje ha gustado mucho y yo lo noto en la calle”.

21.06. Alfonso Villarroel, uno de los mejores cazatalentos de este país es el siguiente invitado. “Antes las cosas eran más estables, ahora las grandes empresas valoran la capacidad de adaptación de las personas. El conocimiento está cada vez más al acceso de más gente”, asegura este experto en Recursos Humanos.

21.05. Javier Capitán vuelve tras el descanso pactado y tratase con el fisio. A tiempo para despedir a Merlos.

20.58. El periodista y analista político Alfonso Merlos se sienta con Javi Nieves. “Lo que se ha vivido en Cataluña ha sacado lo peor de cada persona”, dice Merlos sobre el golpe independentista. Sobre Cataluña, el periodista asegura que “no pensaba que jamás pudiéramos llegar tan lejos, que por una idea política se llegue a poner a bebés a cortar una carretera”. “Los independentistas de cara al 21-D tendrán claro que por este camino no conseguirán nada·”, asegura.

20.51 Fran Carillo, colaborador de OKDIARIO y politólogo: “Hay muchos líderes que hablan mucho y dicen poco”. “En esta era política actual la verdad está sufriendo mucho, hay cierta impostura del sentimiento”, dice Fran Carrillo. “De los políticos actuales, me gustan mucho Beatriz Becerra, Cifuentes, Arrimadas, todos ellos son buenos comunicadores”.

20.42. Ángeles Martín: “Trabajo mucho mi carácter para que los demás se sientan bien”. La actriz descubre que está preparando “un monólogo sobre la maternidad y la paternidad”. “María Luisa Merlo me avisó de que a los 50 el teléfono deja de sonar, y eso en esta profesión pasa, es real”.

20.38. Entra en plató la actriz Ángeles Martín que se ofrecía para participar en la “madrugada calentita” de las 35 horas de palabras. Javier Capitán se toma el primer descanso. Le vendrá bien para sus contracturas.

20.35. Rafa Pascual, el mejor jugador de voleibol español de la historia, cuenta cómo está dando visibilidad de nuevo a su deporte: “Son muchos años alejados de la gran competición, y eso se nota en el tirón de la gente”.

20.16. Theresa Zabell, medallista olímpica y presidenta de Ecomar: “Somos pioneros en limpiar la costa movilizando niños. Así hacemos un bien y creamos conciencia. La clave es prevenir y así lo hacemos a largo plazo”.

20.10. Paloma Tey e Inés Sentmenat, empresarias: “Nuestra empresa de bolsos nació de nuestro hobby… Nos insistían las amigas por el éxito que teníamos, y lo hicimos”.

19.56. Javier Martín: “Los zumos son una pena, si te pierdes la pulpa acabas tomando más azúcar que en un refresco. La fruta hay que tomarla entera”.

19.50. Javier Martín, nutricionista: “Cada vez comemos mejor, sí, pero nos falta tiempo, no se lo dedicamos ni a la compra ni a comer con calma”.

19.41. Marco Antonio Ayuso, alcalde de Villarejo de Salvanés: “Luis de Recasens es nuestro James Bond en el seiglo XVII, la historia de Villarejo es enorme”.

19.27. Óscar Jiménez, alcalde de Torrelaguna: “En Torrelaguna tenemos la que quizá sea la iglesia más bonita de Madrid, la de Santa María Magdalena, de estilo gótico. Y en nuestro pueblo se ruedan infinidad de películas, ahora tenemos un director iraní…”

19.21. Luis Haro, teniente alcalde de San Martín de Valdeiglesias: “Tenemos un entorno maravilloso, el embalse, la frontera con Ávila, la riqueza gastronómica y cultural…”

19.14. Mariano Hidalgo, alcalde de Nuevo Baztán: “Somos un pueblo ilustrado, nacimos por la iniciativa de un navarro que quiso fundar un pueblo con un nuevo concepto. Tenemos fecha de fundación reciente, 1700, y crecimos bien, como pueblo industrial”.

19.06. Leticia Correa, alcaldesa de Navalcarnero: “Nuestras veladas de vino y jazz son espectaculares.Hemos crecido de ser un pueblo agricultor a ser una ciudad llena de interés”.

18.54. Ángel Martínez, alcalde de Buitrago de Lozoya: “Tenemos el recinto amurallado más extenso de la Comunidad de Madrid, 800 metros”.

Super contenta de ser una de las protagonistas del maratón de 35 horas de palabras que ha organizado @okdiario para un récord guiness. Y aquí me tenéis esperando nerviosa mi turno esta noche! Os espero! #OKRÉCORD

👗 @lacityshop @ddpwoman 📷 @mikelgisbert pic.twitter.com/yf2fL5l2eg — Ines Sainz (@Ines_Sainz) November 10, 2017

18.49. Francisco José García, alcalde de Colmenar de Oreja: “En Colmenar de reja, la gastronomía es maravillosa: patatas chulas, pelotas de fraile…”

18.44. Marta Blanco, directora general de la Comunidad de Madrid: “La Comunidad de Madrid está llena de localidades con riqueza histórica”.

18.21. Tomás Alía, arquitecto de interiores: “Los hoteles Room Mate son un mundo experiencial, queremos que te sientas en casa de un amigo”.

Durante la entrevista con el arquitecto Alía, hemos podido hablar con Kike Sarasola, que está de viaje de negocios en Colombia.

Hemos podido charlar con Kike Sarasola, presidente de @RoomMateHotels. Sin ellos no hubiera sido posible este intento de #OKRÉCORD 🎙 ¡GRACIAS! https://t.co/dfLnkmeIkO — OKDIARIO (@okdiario) November 10, 2017

18.17. Javier Gallego: “Me duele la sensación de fractura sentimental en Cataluña, entre ellos, motivado por la política y la ausencia de España en positivo allí”.

18.13. Javier Gallego, sociólogo: “La sociedad de ahora es más simple, ésta es la mayor revolución de la historia de la humanidad, porque es la más rápida y la más global”.

18.02. Josep Pedrerol: “Nací del Barça y ahora vivo en Madrid cerca del Bernabéu… Pero a partir de los siete años nadie cambia de equipo”.

17.54. Josep Pedrerol: “La televisión que hacemos es muy interactiva”.

Javier Lozano participó en el Maratón de entrevistas de @okdiario para batir el récord seguido de entrevistas con @JaviNieves y @JavierCapitan #okrecord pic.twitter.com/u6g2MJPZes — LNFS (@LNFS89) November 10, 2017

17.44. David Menéndez: “Trabajamos con más de 800 ONG en toda España”.

17.40. David Menéndez, responsable de RSC de Bankia: “El año pasado tuvimos un presupuesto de 15 millones de euros para la Responsabilidad Social Corporativa”.

17.33. Los Vivancos: “El nuevo espectáculo mezcla rock y humor con flamenco. Hay temas de Deep Purple, Metallica…”

17.25. Javier Lozano: “Cuando llegué a la Liga lo peor era la crisis moral, nadie creía en nadie. Ahora, somos una PYME ejemplar, estamos saneados”.

17.22. Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala: “La mente es clave para el deporte de alto rendimiento”.

17.18. Elsa Punset: “El mundo está lleno de retos, que producen ansiedad y miedo. La vida está llena de pérdidas, no sólo de alegría. Por eso no ha habido civilizaciones completas de felicidad”.

17.14. Elsa Punset: “Mi hija se dormía de inmediato, me decía que pintaba un arcoiris, y que antes de acabar, ya dejaba de pensar y se dormía”.

17:08. Andrea Levy: “Soy una apasionada de la música y no lo puedo esconder. Me gusta hablar de más cosas que no sean política”.

"El #21D los catalanes vamos a decir que queremos convivir con el resto de españoles" @ALevySoler en #OKrécord pic.twitter.com/We3QNDZf5p — Partido Popular (@PPopular) November 10, 2017

17:05. “La mejor manera de ser catalán es ser plural. Se puede ser profundamente catalanes siendo españoles también”

17:04. “Yo creo que toda esta triste etapa nos tiene que hacer reflexionar para ver que no es el modelo que queremos. El nacionalismo siempre ha traído etapas muy grises y muy oscuras”

17:01. Andrea Levy: “Lo que tienes que interiorizar en política es que no le puedes gustar a todo el mundo”

17:00 Andrea Levy: “La democratización de los canales de la política han ayudado a hacer una política mucho más transversal y logremos conectar las inquietudes de los ciudadnos con nuestras herramientas.

16:57. Llega Andrea Levy, diputada del PP en el Parlament de CAtaluña

16:52. La entrenadora Moto nos enseña que las posturas son muy importantes para una buena salud.

16:44 Gabino Diego ha dejado su firma en el mural que subastará WWF

16:41. Entra en el plató Moto, entrenadora para hipopresivos.

16:36. Mauro Fernández: “Hemos organizado la caja de herramientas de Bankia en tres compartimentos: herramientas para vender más, tener recursos para poder afrontar ese crecimiento, no perder agua por detrás y cubrir los riesgos de la empresa”

16:34. Mauro Fernández de Bankia: “Lo más arriesgado que he hecho yo ha sido irme al desierto de Atacama con mi mujer”

16:30. “Yo con mis compañeros no puedo estar más agradecida y sentir más admiración”

16:28. Esther Acebo: “Vivo metida dentro de la fábrica de la serie. Es duro porque a veces llegas a casa a las 12 de la noche y tienes que seguir estudiando porque a la mañana siguiente tienes rodaje”

16:26. Entra en el plató la actriz Esther Acebo. “Cuando vemos los capítulos de La Casa de Papel en emisión, nos juntamos las amigas y estamos super pendientes de las redes sociales”.

16:23. Ignacio Aguado: “En todo en la vida en general puedes encontrar puntos de unión y diferencias. En la Comunidad de Madrid nos llevamos muy bien entre los portavoces”.

16:21. Quedan menos de 32 horas para batir el récord de entrevistas ininterrumpidas en directo.

16:17. “No me gusta la profesionalización de la política. Yo soy partidario de pensar en la política como una etapa de mi vida, no como algo para siempre”.

16:16. “En la comunidad de Madrid nos hemos propuesto que haya 3 horas de educación física en vez de dos, porque hay niños que no hacen deporte fuera del colegio”

16:15. “En Ciudadanos nos hemos propuesto que los chavales hagan más deporte”.

📻 @ignacioaguado “Desde la política tenemos que apoyar el deporte más allá de la foto y hemos propuesto 1h más de Educación Física en la Comunidad” #OKRÉCORD — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) 10 de noviembre de 2017

16:13. Entra Ignacio Aguado en el plató del maratón de entrevistas.

16:09. Carlota: “Mi sueño es hacer giras, porque me encanta viajar, de teatros y música”.

16:07. Carlota Wagner: “Yo pienso que el sistema educativo actual se basa en enseñar y no educar. Enseñar conocimientos pero no te educan emocionalmente. Es una carencia que existe a día de hoy”

16:03. Carlota Wagner, encargada de la gira Jóvenes de Coca-Cola.

16:00. Entra en el plató Lorenzo Ramirez, redactor jefe de OKDIARIO: “A los Reyes Magos les vamos a pedir que se termine ya el monotema de Cataluña”.

15:53. Iván Campo: “En Inglaterra tienen otra forma de ver el fútbol. Todo es mucho más familiar. El fútbol es mucho más natural y se ve ese cariño al jugador”.

15:46. José Emilio Amavisca, Victor Sánchez del Amo, Quique Estebaranz, Iván Campo y Ruben de la Red en el maratón de entrevistas

¡Tiempo de FÚTBOL en #OKRÉCORD! Víctor Sánchez del Amo, Iván Campo, Amavisca, Quique Estebaranz y De la Red https://t.co/QJmWjzoL1G — OKDIARIO (@okdiario) 10 de noviembre de 2017

15:42. Antonio Calvo de SEAT: “Hay dos tipos de clientes en el tema de sostenibilidad: las nuevas generaciones que lo tienen interiorizado y están mas concienciados; y el cliente de más edad que está viniendo al coche sostenible por necesidad”.

Los invitados a este plató dejan su firma y dibujan un árbol en un mural con carboncillos obtenidos de las cenizas de los devastadores incendios ocurridos en Galicia recientemente. Una vez realizado el récord WWF subastará de manera solidaria el mural.

15:39. “Hay una serie de alternativas que nos permite desde ya bajar en contaminación: el coche de gas natural. En SEAT estamos comercializando ya con esta opción”.

15:37. “Estamos trabajando en el coche eléctrico y vemos otras alternativas tecnológicamente más sostenibles”

15:36. “Somos un país que queremos encabezar la vanguardia de los coches conectados y sostenibles”

15:34. Antonio Calvo, de SEAT, entra en el plató.

15:33. Begoña Villacís termina su intervención en este maratón de entrevistas. Y Nieves y Capitán tienen hambre.

15:32. “El protocolo anticontamincación de Madrid es sumamente impopular porque ocasiona numerosos problemas a los ciudadanos. “.

15:30. “Ciudadanos ha demostrado ser coherente y que sabe lo que esta pasando en Cataluña. Lleva muchos años diciendo que esto iba a ocurrir y ha ocurrido”

15:27. “Las divisiones familiares por el tema de la independencia de Cataluña me parece terrible. Que alguien use una bandera para dividir a los ciudadanos”.

15:26. “Todos los ciudadanos queremos que se pase a la normalidad, legalidad y respeto”.

15:23. “Las ciudades, que son el futuro, necesitan invertir en innovación para que Madrid vuelva a ser referente internacional. Porque en estos últimos años estamos bajando puntos”.

📡 @begonavillacis “No puede ser que sigamos bajando puntos en los ranking de congresos. Madrid tiene que volver a ser un referente internacional” #OKRÉCORD pic.twitter.com/y5ClQwilRX — Ciudadanos Madrid C. (@CsMadridCiudad) 10 de noviembre de 2017

15: 20. “El gran reto de Madrid de aquí a 10 años es el tema de la contaminación, para enfocarlo desde otro punto de vista al actual que es castigo, castigo, castigo”.

15:18. Begoña Villacís: “Siendo oposición aprendes muchísimo. Venir de la sociedad civil lo que te da es perspectiva pero tienes que aprender mucho”.

15:15. Entra en el plató Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.

15:14. “Somos Policías y periodistas. Somos apasionados de contar el trabajo que hace la Policía pero nos gusta informar y enseñar ese trabajo que hacen nuestros compañeros en la calle”.

15:12. “Twitter no es un canal de denuncia pero tenemos comunicación directa con los internautas por medio de Twitter”.

15:11. “Hasta hace poco los tuit estrella eran los relacionados con series como Narcos. Ahora mismo el que más retuits lleva es el que publicamos cuando el atentado de Barcelona aconsejando a los ciudadanos no compartir fotos y videos de los heridos.”

15:09. La Community Manager de la Policía: “Cuando en twitter alguien te trolea lo que hay que hacer es ignorar, bloquear y reportar”

15:04. “Buscamos historias de vida impresionantes. Muchas veces nos contactan, otras investigamos. Estamos en diez ciudades en España y ya en seis países”.

15:00. Pilar Cánovas, responsable internacional de la Fundación Lo que de verdad importa: “¿Por qué tienes que darte cuenta de lo importante cuando lo vas a perder?”

14:55. Entra en el plató Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket Corporative Intelligence: “Falla el enlace entre el mundo científico y el empresarial. Tenemos a la generación mejor formada pero el mercado no lo reconoce, hay un desfase”.

14:50. “Dignificar a las personas es darles un lugar social, y eso es darles un trabajo”.

14:48. Le pregunta Javi Nieves cómo una educadora ha llegado a la banca. Chacón responde con claridad: “¡Es que Bankia está apasionada por la educación!”

14:46. Chacón: “Una empresa es competitiva cuando sus profesionales están bien formados”.

14:44. El récord sigue en marcha, camino de las tres horas. Turno de la directora de la Fundación Bankia, Mercé Chacón. Explica qué es la formación dual.

14:35. Teté Delgado: “En ‘El Intercambio’ no damos una moraleja sobre el intercambio de parejas. No damos ningún consejo moral ni nos metemos a juzgar”

14:31. Llegan al plató los actores Teté Delgado y Gabino Diego.

14:27. Pepa Muñoz del restaurante El Qüenco de Pepa entra en el plató del maratón. La acompaña Mila Nieto, couch.

14:26. Los siguientes en pasar por el plató del maratón ’35 horas de palabras’ son los actores Teté Delgado y Gabino Diego, así como la community manager de la Policía Nacional.

14:25. Finaliza la intervención de Javier Díaz Trisac, de Renfe viajeros.

14:23. ¿Cuál es el futuro del cercanías en España? “Ya es un presente, un referente importante en la movilidad ciudadana. Transportamos más de 800.000 viajeros diarios”

14:21. El gerente comercial de Renfe viajeros explica el compromiso de Renfe con los discapacitados: “Todos nuestros trenes están adaptadas y la intención es que lo estén el 100% de las estaciones. También ofrecemos el servicio ATENDO, que ofrece una atención integral al discapacitado”.

14:15. Javier Díaz Trisac: “Estamos llegando a 27 provincias, 47 ciudades. Y tenemos a un 67% de la población atendida por la alta velocidad”

14:13. Comienza la entrevista a Javier Díaz Trisac, gerente comercial de Renfe viajeros.

14:12. Forma parte del maratón de entrevistas ’35 horas de palabras’ usando el hashtag #OKRÉCORD en redes sociales. Javi Nieves y Javier Capitán ya lo ha hecho.

14:10. Termina la entrevista a Pedro Sevilla y a Francisco García de Arriaga Asociados.

14:07. Javier Capitán: “Este es un país de protestar y no de reclamar”

14:01. Pedro Sevilla nos cuenta cómo consiguieron a Iker Casillas para el anuncio que se emite actualmente en televisión: “Él ya era cliente nuestro”.

14:00. Llegan Pedro Sevilla, director de marketing y comunicación, y Francisco García, director de servicios jurídicos, de Arriaga Asociados.

13:58. Ya llevan 1 hora y 45 minutos en directo realizando entrevistas. Solo quedan 33 horas para batir el récord.

13:57. Termina la entrevista con Florentino Pérez.

13:56. Javi Nieves: “Por fin se reúnen Javier Capitán y Florentino Pérez”

13:55. Florentino Pérez: “El Madrid va bien y ya está. Nos critican porque nos tienen envidida”

13:51. Florentino Pérez: “Yo creo que el documental sobre Santiago Bernabéu va a ser un éxito asegurado”

13:49. Arranca la entrevista a Florentino Pérez.

13:49. Termina la entrevista al presentador de TV Jorge Javier Vázquez.

13:46. Jorge Javier Vázquez: “Este Gran Hermano están pasando muchas cosas, yo creo que es una de las mejores ediciones. Aunque podríamos hacer mejores audiencias”

13:45. Jorge Javier Vázquez: “Trabajando en televisión siempre vas a molestar a alguien”.

13:42. Jorge Javier Vázquez: “Yo creo que la tv ha ido evolucionando. Si viéramos ahora ‘Aquí hay tomate’ lo veríamos como lo que era: un programa de humor”

13:39. Comienza la entrevista a Jorge Javier Vázquez. El célebre presentador de televisión participa de esta iniciativa solidaria de OKDIARIO con los incendios de Galicia.

13:37. El Padre Ángel explica que acaba de protagonizar un videojuego. Además explica las distintas iniciativas solidarias que coordina. Se trata de un videojuego benéfico que ayudará en las distintas iniciativas de la asociación del Padre Ángel.

13:34. Entra el Padre Ángel en el plató del maratón de entrevistas.

13:26. Elena Marrero: “Queremos que el alojamiento en nuestra cadena hotelera sea como quedarse en casa de un amigo. Tener que tirarse de la cama para llegar al desayuno porque cierra no está bien.”

13:25. Elena Marrero: “El Hotel Oscar es la joya de la corona de Madrid. Lo que nos hace únicos es que nuestra cadena fue creada por un cliente. ”

Elena Marrero, Directora General de @RoomMateHotels ya ha pasado por el set de entrevistas. Consiguiendo el Récord Guinness desde Room Mate Óscar. 📡🔴📺 DIRECTO: https://t.co/lRSPPKhaMj. #OkRécord pic.twitter.com/vHsnuUEi6f — Room Mate Hotels (@RoomMateHotels) 10 de noviembre de 2017

13:24. Elena Marrero, directora general del Hotel Room Mate de Madrid, donde se esta llevando a cabo este maratón de entrevistas, entra en el plató.

13:23. Se despiden del maratón los dos premios Planeta: Javier Sierra y Cristina López Barrio.

13:21. Javi Nieves les pregunta qué libros están leyendo a Sierra y a López Barrio. Ambos dos coinciden, será cosa de premios planeta, en que están inmersos en la lectura del ensayo ‘Sapiens’. .

13:18. Cristina López Barrio: “Cuando conozco a alguien me gusta saber que libros lee”

RECUERDA QUE PUEDES VER TODAS LAS ENTREVISTAS, UNA VEZ FINALICEN, PINCHANDO EN ESTE ENLACE

13:12. Cristina López Barrio: “El gusto por la literatura me viene desde la infancia. Estudié derecho por tradición familiar y en segundo de carrera dejé los estudios para escribir mi primera novela“.

13:09. Javier Sierra a los Javis: “Cuando termine todo esto os va a pasar una cosa, que vais a tener tanta adrenalina que no vais a poder dormir”.

13:07. Entra en el plató Cristina López Barrio, también Premio Planeta.

13:04. Javier Sierra: “En todas mis novelas anteriores siempre partía de un enigma más o menos tangible: obras de arte, la gran pirámide, las catedrales góticas…En ‘El Fuego Invisible’ he partido de un interrogante de carácter filosófico: “¿De dónde vienen las ideas?”.

12:58. Llega el premio Planeta 2017 Javier Sierra, que ha ganado el premio por su novela ‘El Fuego Invisible’.

12:56. La presidenta de la Comunidad de Madrid se despide del plató de ’35 horas de palabras’ y continúa la entrevista a Eduardo Inda. ¡Gracias Cristina!

12:50. Cifuentes: “España necesita a Cataluña. Yo soy optimista en todo y no voy a dejar de serlo en esto”

12:47. Cristina Cifuentes: “Bajar impuestos genera mas riqueza, mas empleo y financiación para medidas como el abono transporte joven”.

🎙 @ccifuentes: “La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos y mi compromiso es no subirlos. Además, vamos a bajarlos. El próximo año se amplían deducciones en el IRPF para jóvenes y familias”. #OKRÉCORD pic.twitter.com/ELUSnLcAaI — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 10 de noviembre de 2017

12:45. Cristina Cifuentes: “Uno de mis mayores logros es el abono transporte joven por 20 euros”.

🎙 @ccifuentes: “Me siento muy orgullosa de medidas como el abono joven que ha facilitado la vida a los jóvenes y a sus familias”. #OKRÉCORD pic.twitter.com/DyZU7iZTTA — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 10 de noviembre de 2017

12: 42. Comienza la entrevista a Cristina Cifuentes. Lleva un corazón con la bandera de España, comprometida con la unidad nacional.

12:39. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ya está en el plató del maratón ’35 horas de palabras’.

12:36. Eduardo Inda: “Como decía Tierno Galván, soy un radical”

12:35. Eduardo Inda explica de dónde ha nacido la idea de este maratón. “La prensa tiene que avanzar por la imaginación y originalidad en los formatos, aunque siempre ateniéndose al rigor y a la información”.

12:34. Llega el primer invitado de este maratón: Eduardo Inda, director de OKDIARIO.

12:30. Los presentadores de este maratón conversan sobre sus vivencias y sobre las consecuencias que tendrán las 35 horas initerrumpidas de entrevistas. Según les han comentado los expertos puede que se les vaya la cabeza. “¡No os lo perdáis!” dice Javier Capitán.

Este es parte del equipo de @okdiario que trabaja para hacer algo que hasta nadie ha hecho #OKRÉCORD pic.twitter.com/UAtxpA3NI2 — Javi Nieves (@JaviNieves) 10 de noviembre de 2017

Puedes seguir todo lo que ocurre en el Hotel ME de Madrid con el hashtag #OKRÉCORD

Durante las próximas 35 horas por el plató van a pasar personalidades de todos los ámbitos culturales, sociales y políticos. Puedes seguir la emisión en directo y, una vez finalizadas las entrevistas, podrás ver las piezas completas pinchando en este enlace.

12:10. Arranca el maratón ’35 horas de palabras’ con Javier Capitán y Javi Nieves.

11:45. Javi Nieves y Javier Capitán se están entrenando ya para afrontar al menos 35 horas de entrevistas ininterrumpidas.

35 horas dan para mucho, y en el maratón de entrevistas estarán representados todos los sectores de la sociedad. Arrancará el evento a las 12:00h de la mañana con una breve charla con el director de Okdiario Eduardo Inda, que dará paso a la primera invitada del evento y que será Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cifuentes arrancará también el lienzo en el que se pintarán árboles con trozos de los incendios de Galicia que serán entregados a wwf/Adena para que lo utilice como medio de concienciación sobre el problema de la quema intencionada de monte gallego.