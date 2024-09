El país más barato para vivir y trabajar: gastronomía de lujo y playas de ensueño

InterNations, una red social para expatriados, realizó una encuesta para identificar los mejores destinos para mudarse. La investigación se basó en tres factores clave: el coste de vida, la satisfacción con la situación financiera y la suficiencia de los ingresos familiares para llevar una vida cómoda. Esta encuesta incluyó la participación de expatriados de 53 países, quienes proporcionaron sus evaluaciones sobre estos aspectos.

En el estudio, Vietnam se ha posicionado como el país más asequible para vivir, manteniéndose en el primer lugar del Índice de Finanzas Personales durante cuatro años consecutivos. El 86% de los expatriados en Vietnam califica el coste de vida de manera favorable, lo que es significativamente superior al promedio mundial. Además, la mitad de los expatriados considera que el coste de vida en Vietnam es «muy bueno», en comparación con el 12% del promedio global. La satisfacción a nivel laboral también ha experimentado un notable crecimiento, con Vietnam subiendo del puesto 24 en 2023 al tres en 2024. Aunque menos de la mitad de los expatriados trabajan a tiempo completo, disfrutan de un equilibrio favorable entre el trabajo y la vida personal. Para quienes elijan Vietnam, el país ofrece playas de ensueño y una gastronomía reconocida internacionalmente, que incluyen el famoso Pho.

Vietnam, el mejor país para mudarse en 2024

Vietnam ofrece una variedad de destinos fascinantes que combinan belleza natural, historia y cultura. Entre estos, la Bahía de Ha Long se destaca como una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Ubicada en el Golfo de Tonkin, esta bahía es conocida por sus imponentes formaciones rocosas de piedra caliza cubiertas de vegetación.

Navegar por sus aguas esmeralda y admirar sus 1.600 islas e islotes es una experiencia imperdible para quienes visitan Vietnam. La belleza escénica y la serenidad del lugar han hecho que Ha Long sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A unos 150 kilómetros al sur de Ha Long, se encuentra Hanoi, la vibrante capital de Vietnam. Hanoi combina arquitectura centenaria y rica herencia cultural con un ritmo de vida acelerado. A los visitantes les fascinan su caótico mercado, sus templos budistas y el lago Hoan Kiem, que ofrece un respiro de tranquilidad en medio del bullicio urbano. La ciudad es un crisol de influencias chinas, francesas y del sudeste asiático, creando una experiencia única y multifacética para el viajero.

Un destino destacado en el centro de Vietnam es Hoi An, una ciudad costera conocida por su casco antiguo bien conservado. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Hoi An destaca por su mezcla de influencias chinas, japonesas y francesas, visibles en su arquitectura y calles empedradas. Su belleza antigua y la vibrante vida local hacen de Hoi An un lugar encantador.

Más al sur, Nha Trang ofrece una combinación de playas de arena blanca y agua cristalina, junto con una variedad de actividades y atracciones turísticas. Esta ciudad costera es famosa por su parque temático Vinpearl y su entorno natural, que permite a los visitantes disfrutar tanto de la playa como de la montaña. Nha Trang es ideal para quienes buscan relajarse y disfrutar del mar en un entorno idílico.

En el sur del país, Mui Ne destaca por sus playas y dunas de arena excepcionales. Este destino es perfecto para quienes desean escapar del bullicio de la Ciudad de Ho Chi Minh y disfrutar de deportes acuáticos como el windsurf, así como de paseos por el encantador Fairy Stream Canyon. Mui Ne ofrece una combinación perfecta de relajación y aventura en un entorno costero.

Por otro lado, Sapa, en el noroeste de Vietnam, es conocida como el techo de Indochina debido a la montaña Fansipan, que se eleva a 3.143 metros sobre el nivel del mar. Esta región montañosa, rodeada de colinas y bosques verdes, es hogar de diversos grupos étnicos minoritarios. Sapa es un lugar ideal para quienes buscan explorar paisajes impresionantes y sumergirse en la rica cultura local.

Finalmente, Phu Quoc, situada en el Golfo de Tailandia, es conocida como la «perla de Vietnam». Esta isla paradisíaca ofrece playas de arena blanca, resorts de lujo y un parque nacional que cubre más de la mitad de su superficie. Las actividades incluyen hacer senderismo en la selva tropical y relajarse en las playas de aguas turquesas, haciendo de Phu Quoc un destino versátil y atractivo.

Gastronomía

La comida vietnamita es rica y variada, con platos que reflejan la diversidad cultural del país. El Pho es la sopa más emblemática, hecha con caldo de carne, fideos de arroz y hierbas frescas. Banh Mi, un bocadillo con pan de baguette, carne y vegetales, muestra la influencia francesa en la cocina vietnamita. El Bun Bo Hue es una sopa picante de fideos finos con caldo de huesos de ternera y especias. El Cao Lau, típico de Hoi An, es un plato de fideos de arroz con carne de cerdo y verduras sin caldo.