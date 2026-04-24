Ni España ni Italia: turistas descubren un nuevo paraíso costero con cervezas por dos euros

Bulgaria se ha convertido en un destino de moda para los turistas. Desde Inglaterra han valorado que este país es un nuevo paraíso costero y, lo más importante: puedes encontrar cervezas por dos euros y comer por 10 euros. Sus bajos precios le hacen ser uno de los puntos predilectos para los viajeros de cara a este verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo paraíso para los turistas europeos.

Viajar este verano no será barato. El conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, ha hecho más cara la vida para los ciudadanos de la Unión Europea. La guerra ha hecho que suba el precio del combustible y la energía y eso se ha traducido en un aumento disparado de la inflación en la Unión Europea al 2,6% en el mes de marzo. Esto es un anticipo de lo que se viene en los próximos meses y con el verano y los clásicos viajes a la vuelta de la esquina.

Es de manual que la subida del precio del combustible hará que suban los precios de los billetes de avión y a esto hay que añadir el alto coste de la vida hoy en día. Para salir a comer o cenar en cualquier ciudad de Europa, hay que hacer ejercicios de ingeniería financiera, y la subida de precios provocada por la guerra incrementará el gasto en viajes de las personas que quieran poner rumbo a otra localización durante este verano. A esto hay que añadir el incremento de los precios propios de la temporada alta.

El nuevo paraíso está en Bulgaria

Los turistas internacionales mirarán el bolsillo durante el próximo verano y por ello Bulgaria emerge como una buena opción para los viajeros. Incluso desde Inglaterra, el Daily Mail ha publicado un reportaje en el que habla de un nuevo paraíso en el Mar Negro donde puedes encontrar cervezas por dos euros y comer por alrededor de 10 euros. Todo hace indicar que este será el destino de moda durante este verano.

Y los números ya empiezan a dejar claro el auge que está teniendo este país de seis millones de habitantes, situado en la Europa meridional y que hace frontera con Rumanía, Serbia, Macedonia, Turquía, Grecia y, lo más importante: con el Mar Negro a lo largo de casi 400 kilómetros de costa. Esta es una de las grandes particularidades de un país que recibió a 13,6 millones de visitantes extranjeros en 2025, un 2,7% más que en 2024. Y todo hace que en 2026 batirá récords históricos.

«Aunque Bulgaria se ha unido al euro, los precios de productos como la comida, el alojamiento y las bebidas siguen siendo especialmente bajos en comparación con otros destinos vacacionales populares como Grecia, España e Italia», afirmó al periódico británico Laura Evans-Fisk, directora de estrategia digital y participación de Eurochange.

Y la pregunta del millón: ¿cuáles son los mejores destinos para ir en Bulgaria? La joya de la corona es Sozopol, una localidad costera que está situada a la vera del mar Negro y que cuenta con un precioso casco histórico con calles empedradas y casas de madera. Y lo más importante: precios asequibles. Del estilo también es la ciudad de Nesebar, una ciudad milenaria declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La zona que mejor combina descanso con playa, restaurantes y discotecas es Sunny Beach.

Más allá de la playa, en Bulgaria puedes encontrar Plovdiv, una de las ciudades más antiguas del mundo con un teatro romano digno de visitar, o Veliko Tarnovo, que en su día fue la capital de los zares. Para los amantes del turismo de montaña, también podrán disfrutar de la ruta más famosa del país, que son los siete lagos de Rila. También es de obligada visita su capital, Sofía.