Le pregunté a la IA por destinos baratos para este verano y la respuesta me hace descartar varios destinos

Una vez pasada la Semana Santa, los españoles que se lo pueden permitir ya están inmersos en el viaje del próximo verano y, viendo cómo están los precios, este ejercicio requiere de una gran planificación. Encontrar destinos baratos será más complicado este 2026 por las consecuencias económicas del conflicto de Oriente Medio y por ello hemos preguntado a la inteligencia artificial sobre los lugares buenos, bonitos y baratos para viajar este verano. Consulta en este artículo todo lo que dice la IA sobre los destinos baratos para este verano.

¿Cuáles serán los destinos más baratos para este verano? Esta es la pregunta que se harán millones de españoles que en los próximos meses quieran hacer un viaje. La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado un incremento en el precio del combustible y esto también repercute en el precio de los vuelos. Por ello, es altamente recomendable hacer un estudio detallado para que los billetes no te cuesten una fortuna.

Viajar estará muy caro este verano también por la subida indiscriminada de los precios en todas las partes del mundo y por esto también repercute en el precio de los hoteles, que también se ha incrementado en demasía en los últimos meses. Por ello, a día de hoy, a la hora de viajar, es vital hacer un buen plan y dedicar un tiempo a comparar precios. Hacerlo todo con antelación también es primordial para acabar pagando menos.

Los destinos baratos para verano

«¿Me puedes decir los destinos baratos para viajar este verano?». Esta es la pregunta que hemos realizado a la inteligencia artificial de Google, Gemini, y esta ha sido su respuesta: «Para este verano de 2026, hay varias opciones excelentes, tanto en España como en el extranjero, que destacan por su buena relación calidad-precio». Así que los destinos que ha seleccionado la inteligencia artificial son los siguientes:

Destinos en España

Islas Canarias: «Puedes encontrar buenas ofertas en islas como Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote», dice la IA.

«Puedes encontrar buenas ofertas en islas como Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote», dice la IA. Cantabria y Asturias

Santiago de Compostela y Murcia: «Recientes informes indican que estas ciudades han visto una reducción en el precio de sus vuelos y servicios, posicionándose como destinos nacionales muy económicos», dice la IA.

Destinos fuera de España

Albania: catalogado como el destino de moda más barato con su Riviera albanesa, que ha hecho que esta zona sea catalogada como la «nueva Croacia».

catalogado como el destino de moda más barato con su Riviera albanesa, que ha hecho que esta zona sea catalogada como la «nueva Croacia». Oporto: «Oporto es fantástico para una escapada urbana, mientras que el Algarve ofrece playas espectaculares, aunque conviene reservar con antelación», dice la IA.

«Oporto es fantástico para una escapada urbana, mientras que el Algarve ofrece playas espectaculares, aunque conviene reservar con antelación», dice la IA. Bulgaria: es uno de los destinos más baratos de Europa y más cotizados para este verano. La IA dice que puedes pasar un día por alrededor de 50 euros en lugares como Varna o Sunny Beach.

es uno de los destinos más baratos de Europa y más cotizados para este verano. La IA dice que puedes pasar un día por alrededor de 50 euros en lugares como Varna o Sunny Beach. Polonia: «Un destino cultural de primer nivel donde el presupuesto para comer y dormir rinde muchísimo más que en ciudades como París o Londres», avisa la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial también recomienda otros destinos como Marruecos, especialmente Marrakech o Fez, y también el sudeste asiático, con lugares como Vietnam y Tailandia. En estos lugares el gasto diario puede ser de alrededor de 30 euros, pero sí es cierto que la inversión en vuelos será mayor. La IA de Google también aconseja a los turistas que se lo puedan permitir viajar en el mes de septiembre, ya que el ahorro puede ser de hasta un 40%.