La Semana Santa y Rosalía impulsan las reservas de actividades en Madrid

En los últimos días, Madrid ha vivido un ambiente especialmente animado gracias a la coincidencia de dos momentos que suelen atraer a muchos viajeros: la Semana Santa y grandes eventos culturales. En este caso, los conciertos de Rosalía dentro de su gira Lux Tour 2026, celebrados en la capital los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril, han contribuido a que muchas personas hayan elegido la ciudad para hacer una escapada.

Según datos de Civitatis, la plataforma líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, las reservas de actividades en Madrid han crecido, concretamente, un 19,08% respecto al mismo periodo del año pasado. Muchos de los asistentes a los conciertos han aprovechado su viaje para descubrir también la ciudad: desde visitar museos y monumentos hasta apuntarse a visitas guiadas o realizar excursiones a destinos cercanos.

Actividades más reservadas en Madrid

Quienes han viajado a la capital aprovechando la Semana Santa o los conciertos de Rosalía también han querido descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Según los datos de Civitatis, entre las experiencias más reservadas en estos días destacan planes que combinan historia, cultura y curiosidades de Madrid:

Free tour por Madrid: una de las mejores formas de comenzar a conocer la ciudad recorriendo su centro histórico y lugares como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o el Palacio Real mientras se descubren las historias más curiosas de la capital.

Visita guiada por el Palacio Real: una experiencia imprescindible para descubrir uno de los palacios más grandes de Europa y recorrer estancias tan impresionantes como el Salón del Trono o la Real Armería.

Excursión a Toledo y Segovia: una escapada perfecta para quienes quieren aprovechar su estancia en Madrid para conocer dos ciudades Patrimonio de la Humanidad en un solo día, famosas por su historia, su arquitectura y sus monumentos.

Tour Bernabéu: entrada oficial al estadio: una visita imprescindible para los aficionados al fútbol que permite recorrer uno de los estadios más emblemáticos del mundo y conocer la historia del Real Madrid a través de su museo y espacios más representativos.

Free tour de los fantasmas de Madrid: un recorrido nocturno diferente para descubrir el lado más misterioso de la ciudad, con leyendas, sucesos inexplicables e historias poco conocidas del Madrid más oscuro.

Madrid, turismo cultural y musical

El aumento de reservas en estos días refleja también algo que se está viendo cada vez más en el turismo: los grandes eventos culturales y musicales se están convirtiendo en un motivo claro para viajar. Conciertos como los de Rosalía o Laura Pausini estos días en Madrid, festivales o grandes citas deportivas atraen cada vez a más viajeros que organizan una escapada alrededor de ese momento.

Pero el plan rara vez se queda solo en el evento. La mayoría aprovecha para recorrer la ciudad, visitar museos, descubrir barrios históricos o apuntarse a alguna visita guiada. Esa mezcla entre ocio, cultura y entretenimiento es precisamente lo que hace que Madrid funcione tan bien como destino para una escapada.

«Cada vez vemos más viajeros que organizan su viaje alrededor de un momento cultural concreto, ya sea un concierto, un evento deportivo o incluso el estreno de una serie. El entretenimiento ya no solo inspira el viaje, en muchos casos lo genera directamente», explica Ismael García, CMO de Civitatis.

Al final, la ciudad ofrece algo que muchos viajeros buscan hoy: la posibilidad de vivir muchas experiencias diferentes en pocos días. Desde conciertos internacionales hasta museos de primer nivel o excursiones a ciudades históricas cercanas, Madrid se ha consolidado como uno de los destinos urbanos más completos para disfrutar de unos días de viaje.