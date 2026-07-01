Nadie que viva en Madrid debería pasar el verano sin conocer este pueblo lleno de pozas naturales: 300 habitantes y a una hora de la capital

En cuanto llega el mes de julio, moverse por Madrid deja de ser cómodo. El calor se instala desde primera hora, el asfalto acumula temperatura y encontrar un plan al aire libre que realmente compense empieza a complicarse. Por eso, cada verano muchos madrileños no lo dudan y aprovechan sus vacaciones, o el fin de semana, para escapadas cercanas como la del pueblo de menos de 300 habitantes, que estando a una hora de la capital resulta de las mejores propuestas.

Muchas opciones que se suelen recomendar son ya conocidas o no son un secreto. Es por ello que zonas de la Sierra como Cercedilla o Navacerrada concentran a miles de personas durante los fines de semana, con aparcamientos llenos, caminos concurridos y áreas de baño donde cuesta encontrar espacio. Lo que debería ser una escapada tranquila termina siendo, muchas veces, justo lo contrario. Sin embargo, todavía hay lugares que se mantienen fuera de ese circuito y entre ellos destaca Horcajo de la Sierra-Aoslos, en la Sierra Norte, un pequeño municipio a poco más de una hora de la capital donde el ritmo es otro y donde el río Madarquillos conserva algo cada vez más difícil de encontrar cerca de Madrid: pozas naturales de agua fría en pleno verano.

A diferencia de otros destinos más explotados, aquí el atractivo no está en grandes infraestructuras ni en reclamos turísticos evidentes, sino en algo mucho más sencillo y que tiene que ver con una naturaleza bien conservada, tranquilidad y la sensación de haber llegado a un sitio que todavía no ha cambiado su forma de funcionar.

Nadie que viva en Madrid debería pasar el verano sin conocer este pueblo

Horcajo de la Sierra-Aoslos se sitúa en la Sierra Norte de Madrid, a unos 87 kilómetros de la capital, en un entorno de media montaña que supera los mil metros de altitud. El municipio está formado por dos núcleos separados por pocos kilómetros: Horcajo, más abierto al valle, y Aoslos, más recogido y con una imagen más tradicional.

Aquí no hay prisas ni grandes concentraciones. El día a día sigue marcado por la actividad ganadera y por una vida rural que, en muchos aspectos, se mantiene intacta. Las casas de piedra, los caminos sin asfaltar en algunos tramos y la ausencia de grandes servicios turísticos refuerzan esa sensación de desconexión real que muchos buscan cuando salen de Madrid. En los últimos años, el pueblo ha ido ganando algo de población gracias al turismo rural y al teletrabajo, pero sigue estando muy lejos de los niveles de otros destinos de la Sierra.

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Las pozas naturales del río Madarquillos

El verdadero motivo por el que cada vez más gente empieza a fijarse en este municipio está en el río Madarquillos. No es un río especialmente llamativo a simple vista, pero a su paso por el término municipal forma varias pozas naturales que se convierten en uno de los mejores refugios contra el calor. El agua se mantiene fría incluso en los días más duros de agosto, algo poco habitual tan cerca de una gran ciudad como Madrid. Además, el entorno acompaña: robledales, zonas de sombra y tramos de acceso relativamente sencillos que permiten disfrutar del baño sin necesidad de grandes caminatas.

Las áreas recreativas de La Alberca y La Tejera son los puntos más accesibles. Están equipadas con mesas, bancos y zonas de descanso, lo que facilita pasar el día completo sin complicaciones. Aun así, conviene llegar temprano, sobre todo en fin de semana, para evitar coincidir con más visitantes de los habituales. Para quienes buscan algo más tranquilo, existen otras pozas menos frecuentadas a lo largo del cauce. En estos casos, el acceso es algo más discreto y la recompensa es más silencio y una experiencia mucho más cercana a la naturaleza.

Qué ver más allá de las pozas

Si después del baño te apetece alargar la visita, el pueblo tiene varios detalles que merece la pena mirar con calma. El más evidente es la iglesia de San Pedro in Cathedra, que aparece casi de golpe cuando recorres el casco urbano. Es más grande de lo que uno espera en un sitio así y eso ya llama la atención antes incluso de entrar.

Saliendo en dirección a Aoslos hay un pequeño desvío donde aparece un puente de piedra bastante discreto. No está señalizado como gran reclamo ni lo vas a ver lleno de gente, pero precisamente por eso encaja bien con el tipo de visita que es Horcajo: parar un momento, mirar el entorno y seguir. Y luego está Aoslos, a apenas unos minutos. No tiene grandes monumentos ni falta que le hace ya que uno de esos núcleos donde lo interesante es simplemente caminar sin rumbo, fijarse en las casas de piedra y adobe y en cómo el tiempo pasa de otra manera. En media hora lo has visto, pero compensa.

Rutas y naturaleza en los alrededores

El entorno de Horcajo de la Sierra-Aoslos ofrece varias opciones para quienes prefieren complementar el baño con algo de actividad. La Dehesa Boyal es una de las zonas más accesibles, ideal para caminar sin dificultad entre robles y zonas de pasto. También existen rutas señalizadas que conectan distintos pueblos del valle, con recorridos de dificultad baja y media que permiten conocer mejor la zona. Son caminos pensados para disfrutar del paisaje sin necesidad de preparación técnica, lo que los hace aptos para la mayoría de visitantes.

Y para quienes buscan algo más exigente, la Sierra Norte ofrece opciones de mayor desnivel en puntos cercanos, aunque en ese caso conviene planificar mejor la jornada y tener en cuenta las condiciones del verano.

Cómo llegar

Llegar desde Madrid es fácil: A-1 hasta la salida 85 y después la M-141. En condiciones normales, se tarda alrededor de una hora. También hay conexión en autobús desde Plaza de Castilla, aunque con menos frecuencia. Conviene llevar comida y bebida, ya que la oferta en el pueblo es limitada y en verano puede llenarse. Y por último, si quieres disfrutar bien de las pozas, lo mejor es ir pronto y organizar el día por tu cuenta.