El turismo gastronómico no es sólo una moda, sino que cada vez está más consolidado. Ya no es raro encontrarse con viajeros que recorren el mundo para comer en los mejores restaurantes. Es posible que este tipo de turista tenga muy presente los premios Travellers’ Choice que organiza TripAdvisor, unos galardones que precisamente acaban de revelar los ganadores en su categoría Restaurantes de este 2017.

¿Y cuál es el mejor restaurante de alta cocina del mundo? El algoritmo que valora la cantidad y la calidad de las opiniones recibidas por los restaurantes en los últimos doce meses ha decidido que el número uno de los Travellers’ Choice 2017 sea The Black Swan at Oldstead de Reino Unido. En España no nos podemos quejar porque hemos conseguido colar dos restaurantes entre los diez mejores del mundo: el Martín Berasategui en quinta posición y El Celler de Can Roca en décimo lugar.

Precisamente estos dos restaurantes han sido galardonados como los dos mejores de España junto con el complejo gastronómico Azurmendi, que completa el podio de honor. A continuación te detallamos los diez mejores restaurantes de alta cocina de España:

Martín Berasategui – Lasarte El Celler de Can Roca – Girona Azurmendi – Larrabetzu Es Calo Restaurant – Calo de Sant Agustí Disfrutar – Barcelona La Vieja Bodega – Casalarreina UMA – Barcelona Dstage – Madrid DiverXO – Madrid ReComiendo – Córdoba

Los diez mejores restaurantes de alta cocina de Europa

The Black Swan at Oldstead – Oldstead, Reino Unido Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons – Great Milton, Reino Unido Maison Lameloise – Chagny, Francia L’Auberge de l’Ill – Illhaeusern, Francia Martin Berasategui – Lasarte, España El Celler de Can Roca – Girona, España Restaurant Alcron – Praga, República Checa The Fat Duck – Bray on Thames, Reino Unido Ristorante Don Alfonso 1890 – Sant’Agata sui Due Golfi, Italia DOC – Armamar, Portugal

Los diez mejores restaurantes de alta cocina del mundo