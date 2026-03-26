Tráiler de ‘El final de Oak Street’: Anne Hathaway y Ewan McGregor protagonizan un inquietante thriller de supervivencia jurásico

Han pasado ocho años desde el estreno de su último largometraje, pero ahora el director David Robert Mitchell regresa para volver a dejarnos con la boca abierta. Una habilidad que parece replicar ya en el primer tráiler de de El final de Oak Street, la historia de supervivencia familiar en la que el cineasta ha conseguido reunir a dos estrellas de la talla de Anne Hathaway y Ewan McGregor. Pero ¿de qué trata lo nuevo del responsable de It Follows? ¿cuándo podremos verla en los cines españoles?

Tras la genial y polémica Lo que esconde Silver Lake, Mitchell se ha tomado con calma eso de volver a la dirección. Sin embargo, vuelve mejor rodeado que nunca tanto en el reparto como en su equipo creativo. La película estará producida por Bad Robot, el sello del director J.J. Abrams y en su banda sonora contará con el la habilidad del talentoso compositor Michael Giacchino (Up, Zootrópolis 2). A esto hay que sumarle la supervisión y distribución de una compañía de la talla de Warner Bros. y una fotografía que correrá a cargo de su director de foto habitual del realizador, Mike Gioulakis. Alrededor de Hathaway y McGregor, el casting principal se completa con la joven estrella Maisy Stella, a la que próximamente veremos en la adaptación a serie del videojuego Life is Strange y a Christian Convery, el joven que protagonizó en 2021 el fenómeno de Netflix, El niño ciervo. Tras ellos, Chris Coy, P.J. Byrne, Bethany Anne Lind, Andrea Frankle y Hudson Meek completan el elenco secundario.

Primer tráiler de ‘El final de Oak Street’

Escrita por el propio Mitchell, El final de Oak Street no parece tener ese lado tan inquietantemente oscuro que el cineasta nos ha estado mostrando a lo largo de su por el momento, reducida filmografía. Aunque por supuesto, esto sólo es un breve adelanto. Según cuenta Warner Bros., la sinopsis oficial de la cinta es la siguiente:

“Nuestra casa, nuestro barrio, toda nuestra calle se ha mudado» #ElFinalDeOakStreet – 14 de agosto solo en cines. pic.twitter.com/uCJ1yLkJqS — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) March 26, 2026

«Después de que un misterioso fenómeno cósmico arranque Oak Street de su entorno suburbano y transporte a sus habitantes a un lugar extraño, la familia Platt pronto descubre que su propia supervivencia depende de que permanezcan unidos mientras se orientan en un entorno que ya no reconocen».

Por si el hecho de ser transportados a un lugar desconocido, los instantes finales finales revelan el mayor de los peligros a los que seguramente podría enfrentarse esta familia. Sí, serán acechados y perseguidos por un dinosaurio. Tendremos que esperar al próximo verano para saber qué nos está escondiendo el realizador.

En realidad hasta este momento, el proyecto había recibido el título de Flowervale Street, pero terminará estrenándose en las salas de cine españolas el 14 de agosto bajo el nombre de El final de Oak Street. Entre las diferentes apreciaciones que se han hecho de la producción, fuentes internas la describen como una historia «Spielbergiana» con tintes similares a los capítulos de La Dimensión Desconocida.

First look at ‘THE END OF OAK STREET’, starring Anne Hathaway and Ewan McGregor. The film follows a family who discover that their neighborhood has been taken back in time to the prehistoric era. Directed by David Robert Mitchell (‘It Follows’). pic.twitter.com/18QQ131Hzi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2026

El futuro de David Robert Mitchell

Por suerte tras el estreno de El final de Oak Street, no tendremos que esperar otros ocho años para una nueva película de Mitchell. En 2027 estrenará la secuela directa de su gran título de terror, They Follow.