‘La sirenita’ ya está disponible en el catálogo de Disney +

La sirenita, uno de los títulos live action más polémicos de la compañía, ya está disponible en la plataforma de Disney +. Una historia que bebe directamente del largometraje original que la Casa del Ratón estrenó en 1989. Sin embargo, como viene siendo habitual en la marca, la adaptación debía incluir cambios en su esencia y uno de ellos fue cambiar el color de piel de Ariel. Suponiendo para Halle Bailey un complicado proceso en el que el hate de internet se cebó con ella por protagonizar esta historia.

La sinopsis oficial es la que todos conocemos y no varía demasiado es la siguiente: “Ariel, la más joven de las hijas del Rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo más allá del mar y, mientras visita la superficie, se enamora del apuesto Príncipe Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos. Ariel debe seguir su corazón. Así, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra, lo que pone en peligro su vida y la corona de su padre”.

‘La sirenita’: reparto y duración

Esta adaptación de La sirenita tiene una duración un poco más holgada que la historia original de Disney. Aquella versión edulcorada del escritor y poeta Hans Christian Andersen duró poco menos de 90 minutos, mientras la película de acción real estrenada este año, llegó a los 135 minutos.

El filme está dirigido por Rob Marshall, un cineasta con una amplia experiencia en el terreno musical y que se llevó un Oscar a Mejor película por Chicago en el 2003. También, es el responsable de otros títulos del género como Nine o Into the Woods. El reparto de La sirenita se completa con Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Jessica Alexander y el español, Javier Bardem.

¿Ni un live action sin polémica?

Parece que, ya sea a través de su selección de casting o por las declaraciones de sus implicados, cada nueva aproximación de Disney a sus propias adaptaciones termina envuelta en polémica. La última fue debido a las palabras de Rachel Zegler, actriz que es la encargada de interpretar a Blancanieves en el título homónimo. La intérprete de West Side Story, aseguró que en el clásico original el beso del príncipe era algo turbio.

Pero esa no fue la primera crisis mediática del proyecto, sino que Peter Dinklage (Juego de Tronos) ya criticó hace un año a la compañía por sí volvía a utilizar a los enanos de forma estereotipada.