‘El Doctor muerte’ llega a nuestras pantallas: ya está disponible la serie del cirujano asesino que no está dejando indiferente a nadie

A pesar de que vivimos en la época dorada del streaming, la televisión no deja de ofrecernos grandes series de actualidad que no dejan indiferente a nadie. Ficciones que a menudo, incluso no están disponibles en ninguna de las plataformas más conocidas. Hablamos de Dr.Muerte, una miniserie que se estrenó esta semana en La Sexta. Basada en hechos reales, los espectadores han quedado bastante impactados con esta producción de Peacock que repasa como un thriller de 15 capítulos, una de las historias criminales más controvertidas que han sucedido recientemente en los Estados Unidos. Este Doctor muerte emitió su primer capítulo el pasado martes y después, terminará estando disponible en la plataforma de Atresplayer.

‘El Doctor muerte’: Sinopsis y reparto

¿De qué trata el Dr. Muerte? Esta es su sinopsis oficial: “Joven, carismático y claramente brillane, el Dr. Duntsch fue construyendo una floreciente carrera en la neurocirugía cuando de repente todo cambia. Los pacientes entran en su quirófano para complejas aunque rutinarias cirugías de espina dorsal saliendo definitivamente mutilados o muertos. A medida que las víctimas se acumulan, dos compañeros médicos, el neurocirujano Robert Henderson y el cirujano vascular Randall Kirby, así como la fiscal Michelle Shugart, se proponen detenerlo”.

El reparto es uno de los elementos más llamativos de la serie, estando protagonizada por Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater y Carrie Preston. Completan el elenco Dominic Burgess, Frederic Line y Jennifer Kim. El guion corre a cargo de Ashley Michel Hoban, Patric Macmanus y Ahmadu Garba, con directores como Kim So-yong, Maggie Kiley y Jennifer Morison dirigiendo algunos de los capítulos.

Los hechos reales tras la serie de ‘El Doctor muerte’

Los sucesos reales tras el caso del Doctor muerte tuvieron lugar en Dallas, Texas. Allí, en un centro médico pudieron verse como las intervenciones quirúrgicas de Duntsch que llegaba desde otro hospital, hacen saltar las alarmas de sus dos compañeros, sobre todo porque los extraños resultados provienen de intervenciones, realmente simples para un profesional con su trayectoria.

Tras indagar en el historial de su compañero, los otros dos cirujanos encuentran casos de más personas que salieron perjudicadas, desde muertes a graves parálisis. Finalmente este doctor termino sentándose en el banquillo de acusados, siendo condenado a cadena perpetua. La serie emitirá un capitulo nuevo en abierto cada martes.