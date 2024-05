‘Los Cuatro Fantásticos’ tiene un nuevo fichaje: la protagonista de la mejor serie del 2023

Los Cuatro Fantásticos es una de las adaptaciones más relevantes en la historia del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). A pesar de llevar 15 años adaptando personajes del mundo de los cómics, tanto el estudio como el género de los superhéroes se encuentra en una encrucijada, la cual ya ha modificado su estrategia de estrenos por orden del CEO, Bob Iger. A partir de ahora, la compañía únicamente estrenará dos series al año para Disney + y tres largometrajes como máximo al año. El objetivo es el de potenciar la calidad por encima de la calidad y es precisamente con la familia superheroica con la que la marca no quiere dejar nada al azar, confeccionando un equipo y un casting lleno de estrellas. La última incorporación ha sido la de Natasha Lyonne. Una actriz quizás un tanto desconocida para le gran público pero que sin duda, fue la autentica reina de la pequeña pantalla protagonizando la mejor serie del 2023.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/skPZLqu21h — Fantastic Four (@FantasticFour) February 14, 2024

Todavía queda casi un año para el esperado reboot de Los Cuatro Fantásticos, no obstante su rodaje debería comenzar este mismo verano, con lo que el reparto principal debe finiquitarse a más tardar durante el periodo estival. Desde el anuncio de la noticia de los intérpretes que darían vida al elenco titular, el equipo de Kevin Feige no ha dejado de incorporar nuevos rostros al filme. Pedro Pascal será Reed Richards (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby asumirá el rol de Sue Storm (la Mujer Invisible), Ebon Moss-Bachrach se transformará en Ben Grimm (la Cosa) y Joseph Quinn arderá siendo Johnny Storm (la Antorcha Humana). Semanas después, Julia Garner se posicionó como la versión femenina de Silver Surfer. Una noticia casi clarividente sobre la aparición de Galactus sería el enemigo a batir. Dicho y hecho, a los pocos días también supimos quién se encargaría de dar voz (y ¿rostro?) al devorador de mundos. Ese no sería otro que el británico Ralph Ineson, actor recurrente en varias series de HBO como Chernobyl y Juego de Tronos o en películas como La bruja. Por si estos nombres no fuesen suficientes, varios medios han señalado que Paul Walter Hauser y John Malkovich formarían parte del grupo, en papeles todavía no revelados.

El turno le ha llegado a Lyonne, una intérprete que ha destacado sobre en el género de la comedia y recientemente en series como Muñeca Rusa y su último trabajo: Poker Face.

‘Los Cuatro Fantásticos’ y Lyonne

Al igual que sucede con Walter Hauser y Malkovich, todavía se desconoce el papel que desempeñará Lyonne. Y claro, como viene siendo habitual en el mundo marvelita si los fans no tienen la información, automáticamente la rumorología da rienda suelta a la imaginación. En el caso de la actriz neoyorquina, las primeras conjeturas apuntan a que dará vida con su voz a H.E.R.B.I.E. , el robot aliado de los superhéroes que pudo verse en la primera imagen promocional que la Casa de las Ideas publicó el día de San Valentín.

Su carismática voz y don para la comedia podrían apuntar directamente en la dirección del asistente, representando esa ligereza humorística de la que siempre ha hecho gala la compañía en su UCM, aunque como viene siendo habitual, Marvel podría sorprendernos. Lo que es innegable es la necesidad y búsqueda de una selección de perfiles llamativos y atractivos para la audiencia, si lo que desean es ser la propuesta más taquillera del 2025. Recordemos que Superman se estrenará a pocos meses de la llegada de Los Cuatro Fantásticos a la cartelera. El reboot dirigido por Matt Shakman está programado para proyectarse en la taquilla el 30 de abril de 2025.

‘Poker Face’: la serie del 2023

Ya ha pasado un año desde su estreno, pero nunca está de más recordar la que fue la mejor serie de ficción del 2023. Una excusa perfecta para conocer el talento natural de Natasha Lyonne y su genial y atípica detective, Charlie Cale. Con 10 episodios de una hora de duración, la ficción creada por Ryan Johnson (Puñales por la espalda, Looper) obtuvo una nominación al Emmy para su protagonista, un rol lleno de ingenio y curiosidad que se complementaba a la perfección con toda una serie de artistas invitados que iban desfilando en casos diferentes de asesinato. Ahí están Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte, Ron Perlman, Tim Blake Nelson o Benjamin Bratt, dando vida a menudo a unos estrafalarios personajes que componen divertidos rompecabezas llenos de misterios y giros de guion.

Poker Face está disponible en SkyShowtime y en Movistar +.