Vuelta al ruedo de gran valor para Tomás Rufo por una faena de mucha verdad

Tras la despedida de Enrique Ponce la pasada semana, la Feria de Otoño de Madrid continua con uno de los carteles que más expectación ha despertado. La terna protagonista de esta tarde de viernes estaba compuesta por: José María Manzanares, Román y Tomás Rufo ante toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.

Fue una tarde bastante desigual, Román dejó una gran faena ante el segundo, Manzanares no tuvo opciones con su lote y Tomás Rufo labró una faena de mucha verdad que casi alcanza el triunfo ante el sexto.

Abrió la tarde José María Manzanares con Cubatisto de El Puerto de San Lorenzo, al que saludó con una buena serie de verónicas. El animal fue complicado en el caballo tras romperle la vara al picador. Destacaron los pares de banderillas. Comenzó a pies juntos la faena Manzanares por ambos pitones, dándole espacio al animal al detectar que se iba en muchas ocasiones a tablas. El animal cada vez iba a menos sin darle apenas opciones al alicantino, tras probarlo por ambos pitones, destacando, sobre todo, el derecho donde dejó grandes momentos. Tras no cesar en esfuerzo, el público cada vez se mostró más frío. Al no ver posibilidades con este primero, el alicantino decidió abreviar. Tras varios pinchazos puso fin a su primera faena de la tarde.

Continuó Román ante un segundo de nombre Cubilón también de El Puerto igual de serio que el anterior al que recibió por verónicas. Tras el caballo Román brindó la faena al público. Llevó al animal a los medios donde comenzó la faena luciendo grandes series por la diestra. Siguió al natural donde la embestida fue más complicada y el toro no tenía quietud. Remató con detalles por manoletinas y finalizó la faena con media estocada. Recibió una fuerte ovación.

Tomás Rufo salió ante un tercero de la tarde que se lesionó y fue sustituido por un sobrero de Juan Pedro Domecq que echó mucho las manos al principio en el capote. Fue correcto en el caballo y brindó a los tendidos Rufo. Se ancló de rodillas para empezar la faena toreando por la izquierda. Le costó ligar cada natural, pero cada uno que fue dejando era mejor que el anterior. En algunos momentos el toro, perdía las manos, lo que dificultó la faena. Luchó cada pase como si fuera el último, entregándose hasta el final. Terminó con una estocada baja sin tener opción a trofeo

En el ecuador de la tarde, con el cuarto toro de La Ventana para Manzanares, Barbaclara, que fue bastante complicado y sin apenas transmisión desde su salida. No tuvo opciones con el capote y no se lució en el caballo. El alicantino no cesó en intentar sacarle lo poco que tenía por ambos pitones por muletazos sueltos, pero fue inviable. Además, la faena tampoco logró conectar con los tendidos. Tras ver las nulas expectativas no tuvo más opciones que abreviar con una gran estocada. Tarde amarga para Manzanares.

El quinto también de La Ventana del Puerto de nombre Mitinero sin apenas fuerza desde su salida. No le dio ninguna opción a Román con el capote y en la muleta le costó aún más. Tras muchísimo esfuerzo, el valenciano, tras darle distancia, pudo dejar una buena serie por la derecha. La faena no logró calar en los tendidos debido a las malas condiciones del animal que le impidieron avanzar en la faena. Terminó tras media estocada. Sin opción a premio de nuevo, fue una tarde con un lote complicado para Román.

Cerró la tarde Tomás Rufo ante un sexto de El Puerto de San Lorenzo, Farder”, con mucha clase, al que saludó a la verónica ganándose los olés de los tendidos. Dejó una gran faena de principio a fin, empezó con una gran serie de mucho nivel por la diestra, siendo esta mano la protagonista de casi toda la faena. Continuó por naturales de muy buen gusto y regresó por derechazos largos con cambios de mano que encandilaron al público. Terminó con la rodilla flexionada toreando por la misma mano, dejando muy buen sabor de boca con el final de su faena. Remató con media estocada y tuvo que utilizar el descabello. Recibió una vuelta al ruedo tras no ser atendida la petición de oreja del público por parte del presidente.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros. Cuarta de la Feria de Otoño. Toros de El Puerto de San Lorenzo, La Ventana del Puerto y 3 bis de Juan Pedro Domecq.

José María Manzanares: silencio y silencio.

Román: ovación y silencio.

Tomás Rufo: silencio y vuelta al ruedo.