Tarde heroica de Isaac Fonseca tras una fuerte voltereta, El Cid y Talavante sin opciones

La última corrida de la temporada taurina en Las Ventas de este año ha sido la de la Hispanidad, una de las de más expectación de la temporada madrileña. El cartel inicial fue modificado porque Morante decidió cortar la temporada la pasada semana al no sentirse recuperado completamente de la lesión del ligamento escafo semilunar de la muñeca derecha. Tras una decisión complicada la empresa optó por El Cid para sustituirle. Junto a él hacían el paseíllo Alejandro Talavante y Leo Valadez. Una corrida que en principio iba a ser de Nuñez del Cuvillo, pero fueron rechazados en el reconocimiento sustituido por los hierros de Garcigrande (1º-2º), Toros de Cortés (3º) y Victoriano del Río (4º-5º-6º).

Una tarde bastante desigual en la que destacó el mexicano Isaac Fonseca que demostró gran entereza ante una voltereta brutal que sufrió en el sexto, se recompuso y dejó una gran faena. Talavante dejó detalles a lo largo de su tarde y El Cid no tuvo suerte con su lote.

El Cid abrió plaza ante un primero de Garcigrande muy serio con tendencia a humillar en el capote y algo que aprovechó con un par de verónicas de muy buen gusto. El público protestó por ser justo de fuerzas. Tras no emplearse en el caballo lució un buen par de banderillas de Curro Robles. Comenzó la faena el sevillano por lo bajo por doblones. Siguiendo por la diestra marcando una gran serie cerrando con un gran pase de pecho. Siguió por la diestra evitando que el animal le prendiera acortando la distancia. Siguió por pases de pecho por ambos pitones. Marcó varias series de naturales con la mano baja y cerró con una gran estocada.

Alejandro Talavante saludó a un segundo de Garcigrande por medias verónicas en los medios. Tras no emplearse en el caballo destacaron el quite por chicuelinas Isaac Fonseca y los pares de banderillas de Miguel Murillo.

Talavante comenzó la faena por un pase cambiado y siguió por la derecha marcando una gran serie. El animal fue perdiendo fuerza y tras varios intentos y no tener opciones el extremeño optó por abreviar con una estocada baja.

Leo Valadez ante un tercero de Cortés lo recibió anclado de rodillas ajustado a tablas. Destacó la soltura del mexicano por saltilleras tras el caballo. Brindó la faena a la infanta Elena. Fue vibrante el comienzo de faena anclado de rodillas en los medios por pases cambiados poniendo al público en pie. Aprovechó la larga embestida del animal luciendo una primera serie por la izquierda con la mano muy baja. Continuó por muletazos muy ligados. Cerró con un gran quite por bernardinas y una estocada baja. Tras una leve petición de oreja no fue atendida.

El Cid recibió al cuarto de Victoriano del Río en los medios por verónicas. Comenzó la faena arrastrando al animal a los medios donde la desarrolló. Dejó un par de series por la diestra de gran nivel. La faena fue de más a menos sacó alguna serie al natural desligada hasta que decidió finalizar. Empañó todos sus esfuerzos con la espada, tras varios pinchazos media estocada.

Talavante saludó al quinto de Victoriano del Río por faroles continuando por verónicas en los medios. Tras el caballo destacó el quite por chicuelinas de Fonseca. El extremeño comenzó la faena por estatuarios y ayudados por bajo comienza. Siguió muy templado llevando al animal a su terreno, consiguiendo marcar una faena muy ligada. Continuó por la diestra dejando muy buen sabor de boca con el público metido en la faena. Cerró con una yarda por la diestra rematando por trincherillas. Finalizó con una gran estocada en el hoyo de las agujas y recibió una fuerte ovación.

Cerró la tarde Isaac Fonseca ante un sexto de Victoriano del Río al que recibió con dos largas cambiadas anclado de rodillas. No se empleó en el caballo. Comenzó la faena con muletazos cambiados y siguió al natural donde le prendió y sufrió una espectacular voltereta. Hasta en dos ocasiones le prendió el toro la chaquetilla por la espalda. Se recompuso y continuó entre palmas de los tendidos. Con el público muy metido en la faena continuó por varios muletazos anclado de rodillas con el toro totalmente ajustado las tablas. Finalizó de forma emocionante con la cara empapada de sangre fruto de la brutal voltereta. Finalizó con una estocada entera y fue premiado con una fuerte ovación.

Ficha del festejo

Día de la Hispanidad. Toros de Garcigrande (1º y 2º), de Cortés (3º) y Victoriano del Río (4º,5º y 6º).

Casi lleno.

El Cid: ovación y silencio.

Alejandro Talavante: silencio y ovación.

Isaac Fonseca: silencio y ovación.