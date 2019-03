‘First Dates’: Antonella rechaza a Diego por no ser médico

Diego busca en 'First Dates' a la futura madre de sus hijos.

Diego ha acudido al programa de ‘First Dates‘ para encontrar una chica con la que sentar la cabeza, al igual que Antonella, que busca tener, por fin, una relación seria. Antonella le ha confesado a Carlos que le encantan los médicos. Siente devoción por ellos. ¿Será su cita un médico? Pero no. Diego no es médico, sino vigilante de seguridad.

Al conocer la noticia, Antonella se ha sentido muy decepcionada. Ella estaba convencida de que le iban a presentar a un médico, como si fuese tan fácil. Así que, desde el primer momento, la cita no ha ido nada bien y ya podíamos predecir que iba a ir aún peor.

Diego le ha confesado a Antonella que busca a la futura madre de sus hijos, algo que a ella no le ha gustado demasiado ya que, según ha dicho, solo tiene 21 años y nunca ha tenido novio. Además, tampoco ve a Diego como un padre, al menos no por el momento.

A la hora de la verdad, Diego ha comentado que sí tendría una segunda cita con Antonella tras ‘First Dates’, pero ella ha tenido que rechazarlo. “Busco a alguien que me de más caña”, ha sido la excusa que ha puesto la joven auxiliar de enfermería. ¿Seguirá buscando a un médico para que le llene el corazón?