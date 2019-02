Ylenia y Alejandro empiezan a ser cada vez más amigos dentro de 'GH DÚO'. ¿Terminarán siendo algo más que amigos dentro de la casa?

Desde el momento en el que Sofía abandonó la casa de ‘GH DÚO‘, Alejandro e Ylenia empezaron a hacer buenas migas y a ser cada vez mejores amigos. Los dos se apoyaban en Sofía y ahora que ya no está han tenido que buscar otras alternativas. Los chicos pasan la mayor parte del día juntos y tienen un buen rollo que da lugar a la imaginación. ¡Incluso ellos mismos han hablado de su relación!

Esto ha hecho que Sofía estalle en plató. “No entiendo a Alejandro”, ha dicho Sofía en el directo. La ex reina de los realities se ha quejado de Alejandro ya que opina que no lo está haciendo bien. “Me dice que me quiere y ahora me encuentro esto”. Vamos, que la de Pamplona no sabe lo que quiere tampoco.

No obstante, tanto Ylenia como Alejandro han asegurado en la casa de ‘GH DÚO’ que entre ellos no pasa absolutamente nada. Simplemente son buenos amigos que pasan el rato dentro de ‘Gran Hermano’. Además, Alejandro ha confesado a los demás que él está esperando a Sofía.

“Si tan preocupados están por lo que pueda verse fuera es que a lo mejor hay algo”, ha comentado Sofía. ¿Qué pasará si es Sofía la elegida para volver a entrar en ‘GH DÚO’?