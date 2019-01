‘First Dates’: Jordi confirmó a su cita que tiene un “pene bonito”

Lucio, otro comensal, aseguró que tiene un platillo volante en la puerta de su casa

El programa número 826 de ‘First Dates’ ha resultado ser muy ecléctico, donde hemos podido conocer a una serie de invitados a cada uno más pintoresco. Nada más llegar, veíamos a Cristina y Daniel, dos jóvenes de 22 años, que se consideran la fiesta personificada. A pesar de estar en la misma sintonía, Daniel ha empezado con mal pie su cita,ya que nada más ver a Cristina solo se ha fijado en sus pechos, y esto no ha acabado de gustar a la chica.

“Soy la reina de mi casa” comentaba Cristina, “yo soy una especie de dios entonces” admitió Daniel. Aunque Daniel se ha mostrado dispuesto a una segunda cita, Cristina tenía la decisión tomada desde casi el inicio de la cita en ‘First Dates’. “Le he dicho guapo para que se alegrara un ratico, pero me parece feo” remataba Cristina la velada, que acabó en un no de la chica.

Poco después veíamos llegar al intenso Jordi, un hombre muy espiritual que no ha dejado de hablar en toda la cena. En una conversación más subida de tono, su cita, Ángeles, preguntaba por el tamaño, tanto de la persona, como de la cabeza como del miembro viril de Jordi. El catalán se ha deshecho en elogios hacia él mismo, terminando la pregunta con un rotundo “mi pene es bonito”, para acabar de asustar a Ángela, que solo ha querido seguir conociendo a Jordi como amigo.

Por último, no podemos olvidar la visita de Lucio, un jubilado de Ourense que aseguró tener un platillo volante, construido por él mismo, en la puerta de su casa. “He construido una nave espacial del futuro para viajar a otro planeta” y así lo ha comprobado su cita, a la que ha enseñado una foto de su construcción.