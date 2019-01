‘First Dates’: Antonia rechaza cenar con Dani por su físico

Antonia ha preferido cancelar la cena con Dani en 'First Dates'.

Antonia ha acudido a ‘First Dates‘ con la intención de buscar una relación estable, es más, incluso ha llegado a pedir un mes sin mantener relaciones sexuales para saber si realmente era compatible con esa nueva pareja. Pero parece que la cita de Antonia en el restaurante del amor no ha podido dar comienzo, ¿Por qué? Pues porque ella se ha negado en rotundo.

Al ver aparecer a Dani, Antonia ha murmurado que no quería tener una cita con él. No se parecía nada a sus exparejas y mucho menos al tipo de chico que a ella le gusta. “No es alto ni atlético”, ha dicho Antonia. Aún así, las camareras de ‘First Dates’ han sentado a Dani en la misma mesa de Antonia y les ha preguntado a ambos si quieren tener la cita.

Dani contestó que sí, ya que Antonia le parecía muy atractiva, pero ella no pudo contenerse y dijo que mejor no, que no tenía nada en contra de él pero que no era para nada su tipo y que no estaría cómoda durante la cena en el restaurante del amor.

A pesar de todo, tanto Antonia como Dani han confesado que quieren repetir la experiencia, aunque con un poco más de suerte. ¿Volverán algún día a ‘First Dates’ y encontrarán el amor?