‘First Dates’: Rafa, el chico que ha estado a punto de abandonar su cita en dos ocasiones

Rafa ha querido marcharse de 'First Dates' por ver la boca de Jorge llena de tomate.

Rafa se considera un chico muy educado y es por eso mismo por lo que ha decidido quedarse a conocer un poco más a su cita en ‘First Dates‘. La cuestión es que parece que Jorge, a primera vista, no le ha gustado nada de nada y que por él se hubiese ido del programa en cuanto ha saludado a Carlos Sobera.

Según ha explicado, “esperaba conocer a alguien que le gustase físicamente, pero el programa no ha acertado nada de nada”. El caso es que ha decidido quedarse y conocer un poco más a Jorge para ver si la cosa cuajaba un poco más, aunque parece que no.

Rafa ha tenido otro momento en el que ha querido levantarse e irse del programa, cuando Jorge estaba comiendo y se ha llenado la boca de tomate. Realmente es una exageración, pero parece que a Rafa, a pesar de que él mismo ha dicho que come “como un cerdo”, parece que no le gusta demasiado que sus citas se manchen al comer.

Así que, finalmente, parece que esta cita no ha tenido éxito, y no nos extraña, después de todas las pegas que ha puesto Rafa en ‘First Dates‘, nos hubiese sorprendido muchísimo que hubiese seguido queriendo conociéndolo fuera del programa.