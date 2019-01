‘First Dates’: Tamara y Eugenio pasan de no gustarse, a salir corriendo para atarse a la cama

La cita ha ido subiendo de temperatura cuando Tamara ha mostrado su lado más salvaje

En ocasiones ‘First Dates’ nos regala citas románticas y llenas de amor entre los invitados. Gente como Carlos, un prejubilado de 59 años, lleno de ganas de vivir y convencido de luchar contra los abusos de todo tipo, ha podido conocer a Iliana, una pedagoga de 61 años, que ha quedado totalmente enamorada del buen corazón de Carlos. Su segunda cita avista un futuro prometedor a la pareja.

Y en otras ocasiones ‘First Dates’ nos regala citas ardientes y llenas de sensualidad como la de Tamara y Eugenio. Cuando Eugenio llegó al restaurante de Carlos Sobera, encontró a Tamara, y su primera impresión no fue buena, “a mí la gente con piercing en la cara no me gusta” refiriéndose al pendiente de la nariz de Tamara. Después confesaba a la chica que había entrado temblando al verla.

Pero como todo, las cenas de ‘First Dates’ son largas y puede pasar cualquier cosa. Sentados mientras comían, la conexión entre ambos era más que evidente, aunque Tamara no creía que Eugenio nunca se hubiese liado con nadie en la primera cita. El momento de explosión de su cita ha llegado cuando Eugenio ha confesado que entre sus gustos sexuales está el de someter, “atar y pisar” comentaba entre risas. A Tamara le ha encantado esta idea y ella se ha sentido seducida al máximo.

“Yo soy pasiva, pero me gusta moverme” comentaba Tamara, que acto seguido, y sin parpadear, le soltaba: “puedo estar horas y horas comiéndote”. Eugenio, que recordamos no se ha acostado nunca en la primera cita con nadie, se le ha subido poco y prácticamente les ha faltado irse sin pagar de ‘First Dates’. Segunda cita entre cuerdas, esposas y demás.