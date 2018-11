‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Fiama y Álex tendrán una última cita en ‘La casa de los tronistas’

Fiama lleva varios días indecisa en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Es cierto que le encanta Álex y que está segura de que la conexión que tienen es muy superior a la que el tronista puede tener con el resto de sus pretendientas. No obstante, parece que no aguanta más ataques y que prefiere irse del programa, algo que no le ha sentado nada bien a Álex.

Álex se encuentra en medio de una encrucijada ya que le encanta Fiama, es más, podríamos decir que incluso es su favorita ya que le ha contado cómo fue su infancia, algo que no ha hecho con ninguna otra. Pero el hecho de haber abierto su corazón no ha logrado convencer a Fiama para que se quede en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

El tronista le ha confesado que se está empezando a ilusionar y que ‘quiere que esté ahí’. La pretendienta entiende la situación, pero sabe que si se queda la cosa no irá bien y ha confesado que “prefiere marcharse” de ‘MYHYV’ antes de que sea demasiado tarde y ambos se hagan más daño.

Toñi Moreno, al ver que ambos estaban sufriendo, ha propuesto una cita relajada en ‘La casa de los tronistas‘. Ahí podrán hablar tranquilamente de su futuro. ¿Qué pasará finalmente? ¿Se quedará Fiama en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’?