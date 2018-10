‘OT 2018’: Ana Torroja explota contra las peticiones de María en ‘Operación Triunfo’

Desde la Gala 0 de ‘OT 2018‘, pudimos comprobar que María es una joven con mucha personalidad y con las ideas firmes. Es por eso por lo que no se ha cortado ni un pelo a la hora de pedir que cambien la letra de la canción que tiene que interpretar junto a Miki en la próxima gala. Les ha tocado un tema de Mecano, Quédate en Madrid, en el que se incluye la palabra ‘mariconez‘.

Maria y Miki, aunque más María, han expresado su negativa ante cantar una canción que lleve la palabra ‘mariconez’ y han propuesto cambiar la palabra. Noemí Galera les dio permiso a María y a Miki para cambiar esa palabra de la canción y sustituirla por otra que a ellos les resultase menos ofensiva, todo ello tras haber hablado con Ana Torroja. Según Noemí, lo único que pidió la cantante fue que no usaran ‘gilipollez’, sino ‘estupidez’.

Pero parece que esto no es del todo cierto y que Ana Torroja no ha dado su consentimiento para que se cambie ni una palabra de la canción. Es más, en su cuenta de Twitter aclara que no es ella la que tiene que dar permiso, sino que es el autor de la canción el que debe aprobar el cambio. ¿Qué es lo que está pasando en ‘OT 2018’ para que existan estos fallos tan graves de comunicación?