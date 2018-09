GH VIP 2018: Sin maletas y a lo loco

Al entrar en la casa de ‘GH VIP 2018‘, los chicos se han encontrado un verdadero desastre. No hay baño, no hay agua, no hay camas para todos, los animales están sueltos…, vamos, una situación en la que ninguno de ellos se pensaba encontrar. Pero no es todo y es que, además de ponerlos a trabajar (algo que Oriana intentaba evitar a toda costa), no tienen maletas.

Darek y El Koala han sido los últimos en entrar en la casa de Guadalix de la Sierra y ellos han podido escoger dos maletas, sin saber si eran o no eran las suyas. Al abrirlas han comprobado que eran las maletas de Asraf y de Tony. El primero no ha tenido problema en compartir sus pertenencias con sus compañeros, ya que ellos no tienen maleta, pero Tony se ha negado. Su ropa no se toca.

El programa ha dejado que los concursantes entren un minuto y busquen en las maletas las cosas básicas que se necesitan en el día a día. Algunos de ellos han conseguido recolectar muchas cosas, pero otros apenas han podido coger el neceser. ¿Qué van a hacer en ‘GH VIP 2018’ sin pertenencias?

Por el momento no les han dicho cuándo podrán recuperar su maleta, pero estamos seguros de que no serán unos días demasiado agradables en ‘GH VIP 2018’.