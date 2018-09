‘Sábado Deluxe’: Belén Esteban confiesa que no venderá la exclusiva de su boda

La boda de Belén Esteban lleva unos días siendo el tema central de ‘Sálvame’. Es por eso por lo que Belén ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para aclarar algunos puntos que se están diciendo y que, según parece, no son verdad. Una boda de 70.000 euros, no estarán permitidos los móviles ni las parejas de los invitados, habrá una exclusiva…, y mucho más.

Uno de los primeros puntos que Belén Esteban ha querido aclarar es el tema de la exclusiva. Según ha contado, no venderá a ninguna revista su boda. Y no porque ella no quiera, es más, ella ha comentado que le encantaría vender su boda, pero no lo hará por Miguel. La pareja de la colaboradora quiere mantener su vida privada fuera de la televisión y es por eso por lo que Belén no venderá su boda.

Claro está que no todos creen esto que dice Belén. Algunos colaboradores de ‘Sábado Deluxe’ dicen que ella ya ha estado hablando con algunos medios para que cubran la boda. Belén ha confesado que sí, que tres revistas se han puesto en contacto con ella, pero que ha contestado que no. Vamos, que ella está segurísima de que no venderá su boda o, al menos, no la parte en la que sale Miguel. ¿Lanzará una exclusiva con el traje que se pondrá? Lo veremos en ‘Sábado Deluxe’.