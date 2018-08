Jaime y Eleazar expulsan a dos pretendientas en ‘MYHYV’

Ya os avisábamos esta misma mañana que el programa de hoy iba a ser bastante movido en el plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Y es que los dos tronistas masculinos han tenido que tomar algunas decisiones difíciles y que van a afectar a su trono. Hoy hemos vivido la expulsión de dos pretendientas, una en cada bando de los chicos.

Eleazar ya traía preparada la expulsión. El canario venía preparado para recibir a Marisa, que se marchó muy enfadada en el anterior programa. Y es que Marisa tenía una idea para dejar a Eleazar e irse con Jaime, pero el canario había recibido un audio de ella relatando sus intenciones en ‘MYHYV’. Así que, Eleazar, ha destapado la estrategia de Marisa antes de que ella comenzara con su plan. La ha expulsado y Marisa se ha quedado sin Eleazar y sin Jaime.

Pero Jaime también ha tenido lo suyo y ha tenido que tomar una decisión que no quería. El tronista, que ya había tenido un mal trago con Maira que ha roto a llorar y ha estado a punto de abandonar su silla, ha decidido expulsar de su trono a Nina. La pretendienta no ha tenido tiempo de conocer demasiado al gaditano en ‘MYHYV’, pero es que Jaime la ve como una amiga simplemente y no quería que perdiese el tiempo.

Dos expulsiones en el mismo programa, una más traumática que la otra, y que han dejado los tronos de los chicos con sillas libres. ¿Entrarán nuevas chicas para conocer a Jaime y Eleazar?.