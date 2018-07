‘Sálvame Deluxe’: Kiko prohibió a sus hijos que fueran al bautizo del hijo de Isa

El bautizo del niño de Isa Pantoja no fue como ella pensaba ya que faltaron muchos de sus familiares más cercanos. Su madre, su hermano y sus sobrinos no acudieron a este evento tan importante para la hija menor de Isabel Pantoja, y esto le dolió muchísimo. Dulce ha decidido hablar en ‘Sálvame Deluxe’ y ser muy clara con respecto a lo que pasó y a las ausencias en el bautizo.

¿Por qué no fueron los sobrinos de Isa Pantoja al bautizo? Dulce ha explotado y ha contado toda la verdad en el programa. Según la niñera de Isa Pantoja, fue el propio padre de los niños, Kiko Rivera, el que les prohibió expresamente que fueran al bautizo de su primo. Fue la propia Irene la que se lo confesó a Isa, que se vino abajo.

Isa Pantoja no sabe por qué su hermano no dejó que sus sobrinos fueran a ver a su primo, ¡Incluso la mesa de los niños se quedó vacía! Es por eso por lo que Isa se quedó destrozada tras saber esta información. Había planeado una velada preciosa para su hijo y sus invitados, pero la cosa no fue como ella quería y se vio, por momentos, sola. Eso es lo que ha confesado Dulce, que estuvo allí con Isa, en ‘Sálvame Deluxe’.