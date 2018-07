‘La Verdad’ vuelve a quedarse sin sitio en Telecinco

En el año televisivo en curso podemos decir que ‘La Verdad’ ha sido la serie más maltratada en televisión hasta la fecha. Después de anunciarla durante meses, la serie se estreno en mitad de la vorágine de la parrilla a causa del impacto de ‘Supervivientes 2018’, y esto ha ido afectando a cada uno de sus capítulos. Primero se estreno los lunes, después ha ido cambiando de día, e incluso ha dejado de emitirse durante algunas semanas a causa de programas especiales que Telecinco anteponía a la serie.

Esta misma tarde, Mediaset anunciaba un nuevo cambio para la serie protagonizada por Elena Rivera y Jon Kortajarena, en su cuenta oficial de Twitter, alegando que la serie ‘La Verdad’ “cambiaba de emisión para evitar los posibles retrasos ocasionados por las semifinales del Mundial de Rusia” donde el próximo martes enfrentará a Inglaterra y Croacia. El comunicado de la cadena terminaba informado que pronto se anunciará la nueva ubicación de la serie en la parrilla de la cadena.

Un nuevo golpe para una serie que no ha vivido una semana tranquila durante su emisión. Los siete capítulos emitidos hasta el momento no han llegado a enganchar al espectador, sobre todo por los continuos cambios de día en la programación de Telecinco. En estos momentos la cadena anuncia para el próximo martes la película “La víctima perfecta”, que comenzará justo después de la semifinal del Mundial.

En estos momentos no se sabe cuál será la nueva ubicación en la parrilla de la cadena, de lo que sí estamos seguros es que Telecinco ya ha dejado de apostar por la serie tras los cambios que suele hacer sobre ella. No sería de extrañar que ‘La Verdad’ no volviese hasta septiembre, tal y como pasó con otras series de la cadena que se suspendieron en la época veraniega, como fueron ‘La que se avecina’ o ‘El príncipe’.