El doble de Sergio Ramos liga en ‘First Dates’

Este lunes pasó por el restaurante de ‘First Dates’ un chico que era el doble de Sergi Ramos o al menos es lo que le dicen cuando le ven.

Allí Miguel se encontró con Rocío, de 18 años, y ambos protagonizaron una de las citas más animadas de las últimas ediciones del programa. Precisamente a Rocío le gustaba Sergio Ramos aunque a Miguel tampoco le encontró un gran parecido con el futbolista. Al principio, le vio pinta de golfete pero ambos se lo pasaron muy bien durante la cena.

A los dos les gusta bailar, y además Miguel canta y se animó con una romántica canción que dejó totalmente enamorada a Rocío. Durante la cena quisieron hacer la famosa escena de la dama y el vagabundo con los espaguetis y les salió tan bien que hasta se dieron un beso.

Ella ha dicho: “ha sido entre raro y bonito”. Luego se animaron a bailar bien agarrados y se dieron otro beso, vamos que fue una cita perfecta. Por ello no podía acabar de la mejor manera y ambos se emplazaron para una segunda cita.

A Nicoletta le gusta fumar y beber cuando sale

Mientras que el caso de Nicoletta, de 19 años y Miguel no fue tan bien. Aunque la cita estuvo bien, vieron que tenían muy pocas cosas en común. “Me gustan las personas que hacen sus travesuras y este chico es demasiado bueno”, comentó Nicoletta.

Estaba claro que Miguel no bebía (ni cuando sale) ni fuma y por tanto no la ve a ella como una cita porque no puede estar con una chica que tenga esos hábitos.

Jose, muy místico

La cita entre Rosa, de 43 años, y Jose, de 43, parecía perfecta, pero él es tan místico, que Rosa se echó para atrás. Era muy espiritual y esto no llamaba para nada la atención de Rosa. En el reservado quiso conquistar el corazón de ella y se arrancó a cantar con la guitarra, pero a ella no le acabó de cautivar tanta espiritualidad, y además añadió, “Canta fatal”. Aunque él estaba dispuesto a tener una segunda cita, estaba claro que ella iba a decir que no, y así fue.

¿Qué parejas habrá hoy en ‘First Dates? Lo sabremos en el restaurante del amor, a partir de las 21.45h en Cuatro.