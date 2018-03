Tras la primera bronca protagonizada por Saray Montoya, llega el primer acercamiento amoroso de la temporada en ‘Supervivientes 2018‘. Sofía parece que está encantada con Logan, ¿Pasará algo entre estos dos? Sofía ha entrado al programa de ‘Supervivientes 2018‘ con una relación. Alejandro Albalá es el supuesto novio de la joven ex tronista, aunque parece que ahora ella no lo tiene muy claro. Ha hablado con sus compañeros que aún no sabe lo que siente por Alejandro y que no podría considerarlo como un novio.

A todo esto añade que a su madre no le gusta Alejandro, y que si un chico no le gusta a su madre, difícilmente podrá mantener una relación con él. En cambio, cada vez está más pegada a Logan y ha pasado de lanzarle algún que otro piropo a pasar una noche durmiendo muy juntos.

¿Será la primera relación de ‘Supervivientes 2018’? Ya sabemos que a Sofía le dan igual las cámaras. Si Logan le gusta, irá a por él y nada ni nadie la detendrá.

María Lapiedra habla de la ex mujer de su pareja, Gustavo González

María Lapiedra no ha esperado más y ya ha hablado de la ex mujer de Gustavo González. Hay que recordar que mantuvieron su relación en secreto durante 8 años, por lo que, según piensa la ex actriz porno, ella debería haberse dado cuenta.

María comenta que cuando él vivía en Madrid se veían a diario. Le decía a su mujer que se iba a trabajar, pero en realidad iba a estar con María. ‘Yo creo que se hacía la tonta o le interesaba estar así. Aburrida pero cómoda’.

Cuando todo salió a la luz, María estuvo contentísima ya que nunca más seria la otra. Eso sí, también se cuestiona la fidelidad de Gustavo ya que, si lo ha hecho una vez, podría hacerlo en más ocasiones.

Raquel Mosquera vive su primer enfado

Fernando le dijo a Raquel que debía ser ella quien hacía las trenzas ya que es la que mejor las hacía. A la peluquera no le gustó nada el tono con el que Fernando se lo comentó, aunque él se disculpó enseguida diciéndole que le había entendido mal. Aún así, Raquel ha seguido enfadada por lo sucedido.

