María, 24 años, en ‘First Dates’: “Tengo un restaurante y no tengo tiempo para el amor”

Este martes, ‘First Dates’ nos ha traído parejas moviditas de las que no paran en todo el mundo y no tienen tiempo ni para el amor. Por ello vienen al restaurante más romántico para encontrar su pareja ideal. María es una joven de 24 años emprendedora. No sabe estar quieta y es ambiciosa, de manera que es dueña de un restaurante y dice que no tiene tiempo de nada, ni para el amor. En ‘First Dates’ se encuentra con José María, otro activo, de 32 años, al que le gusta hacer muchas payasadas.

Ambos han congeniado, se lo han pasado bien en la cena y José María ha quedado prendado de María tan sólo verla. María es alta, rubia y con el pelo liso, pero aún así José María (algo cegado de amor, ha confesado que le recuerda a la cantante Shakira). A los dos les encanta la música pero no soportan ni la copla ni el flamenco. Ambos no tienen tiempo de muchos, y esto es un problema, además de la distancia porque son de ciudades diferentes (como para sacar tiempo en desplazamientos).

Pero se han gustado tanto que, finalmente, han decidido que van a sacar tiempo de donde sea para tener una segunda cita en un punto intermedio.

“No me atrae su físico”

Osah y Noor son dos jóvenes que básicamente tienen en común sus nombres algo raros. Nor es una chicha con mucho carácter y temperamento y Osah cree que la puede apaciguar. Al chico le ha gustado y le ha pedido una segunda cita, pero Noor lo tenía más que claro, “no hay atracción física y si ya no hay desde el principio es muy difícil que surja algo”.

Fran, un apasionado de la moda

Otra de las parejas de este martes en ‘First Dates’ fue la pareja formada por Fran y José Antonio. A los dos les iba a la moda y congeniaron muy bien. Mientras que, a golpe de pincel, el escultor Nazaret irá descubriendo las virtudes de Dena, una pin-up con la que compartirá su gusto por el arte. Pero Dena se quedó sorprendida cuando éste no pagó la cena y la distancia le ha supuesto un impedimento, por lo que ha rechazado a su cita.

¿Qué les sucederá a las parejas de hoy del programa? Más citas en ‘First Dates’, en Cuatro a las 21.45h.