Conocemos el perfil más social de Almaia en su entrevista en ‘Espejo Público’ de Antena 3

Almaia, es decir, Alfred y Amaia, la pareja de moda que representará a España en el próximo Festival de Eurovisión 2018 en Lisboa, continúa con su gira por todo el país recorriendo televisiones, periódicos, radios y medios online. Hace un par de días le tocó el turno al ‘Espejo Público’ de Susanna Griso y compañía, y fue ahí, en Antena 3, donde los chicos dejaron ver su perfil más social, más combativo y comprometido.

No quedó cuestión de actualidad que no se tratase en ‘Espejo Público’ con Almaia

La entrevista tuvo de todo, y los chicos no se cortaron un pelo. Fueron cuestionados por todo, desde el feminismo hasta la libertad de expresión y la solidaridad. Y ellos entraron a todo con su habitual cordialidad.

No es nuevo el saber que los problemas sociales inquietan bastante a estos jóvenes cantantes. Por ejemplo, referente al célebre tema del IVA cultural, no dudaron en unirse a otros artistas que ya han pedido públicamente su bajada y reducción.

Tampoco dudaron en posicionarse junto a los diversos cantantes que han sido condenados por sus letras o comentarios. A este respecto, ambos jóvenes consideran que se están dando pasos hacia atrás en materia de libertad de expresión.

Además, en diversas ocasiones se han mostrado a favor de diferentes causas solidarias. En el espacio de Susanna Griso no desaprovecharon la ocasión. Almaia afirma que les parece muy positivo ir a Lisboa a representar la cultura española, pero también les gustaría poder representar la solidaridad. Incluso había palabras de apoyo a los refugiados.

De hecho, Alfred afirmó que acabado su paso por Eurovisión 2018, se irá al Festival Esperanzah, dirigido por Óscar Rando y financiado en base a la economía colaborativa.

Amaia y el feminismo

Amaia no quiso desaprovechar la ocasión para hablar de feminismo. Consciente del altavoz que ha logrado como ganadora de ‘OT 2017’, no duda en posicionarse a favor del movimiento. Según la joven cantante, vivimos en una sociedad machista, aunque no desea atacar a nadie, y hasta se incluye ella en esta forma de pensar y ver la vida. Pero es consciente de que hay mucho por cambiar, según su razonamiento.

Es evidente que el desparpajo de los chicos no solo se manifiesta en su música y sus tablas sobre el escenario. De momento, no hay tema al que no entren sin miedo alguno. Son jóvenes, pero parecen tener las ideas muy claras. Seguro que todo ello se verá reflejado en el escenario lisboeta del Festival de Eurovisión el próximo 12 de mayo.