Además de analizar el estilo de Julio Iglesias, el padre de todos, ha acudido Vanesa Vargas, perteneciente a una reconocida familia de gitanos, como Saray, que quedó encantada con su transformación en ‘Cámbiame‘ antes de ir a la isla de los ‘Supervivientes’. ¿Qué le habrá parecido el cambio a Vanesa?

Vanesa Vargas quiere cambiar de estilo y dejar atrás el chonismo en ‘Cámbiame’

Vanesa Vargas es una mujer muy explosiva y todo viene a raíz de que se operó el pecho. ¿Por qué decidió hacerlo? A Pelayo le cuenta que ella no podía ser menos y que en Puerto Banus todas las mujeres llaman la atención. Es por eso por lo que decidió ponerse el pecho y es que, como ella dice, ‘la Vanesa tiene que ser la que más’.

Asegura que su verdadera vocación es ser modelo y, aunque viene de familia gitana, el arte no corre por sus venas. Ahora quiere refinar su look y dejar atrás esa imagen choni que suele dar allí donde va. ¿Lo conseguirá Pelayo?

Pelayo acepta el reto de crear un nuevo look para Vanesa en ‘Cámbiame’

A Pelayo le encantan los retos y es por eso por lo que ha decidido aceptar este cambio tan arriesgado y es que, según parece, la sobrina del ‘Príncipe Gitano’, es una mujer muy exigente en lo que se refiere al físico y al estilismo.

¿Ha conseguido lo que Vanesa pretendía? Pues lo cierto es que sí. Vanesa ha admitido que no parecía ni ella y que se ve muy elegante sin perder ese toque sexy y llamativo que le caracteriza. Todo un logro para Pelayo, sin ninguna duda. Vanesa estaba genial.

La opinión de Cristina Rodríguez y su consejo en ‘Cámbiame’

En primer lugar, Cristina admite que le ha encantado el look que le ha hecho Pelayo. Lo ve muy elegante y muy bello. Además, también le ha comentado que no siempre tiene que enseñar los pechos, que hay ciertas ocasiones que puede que no sea adecuado.

Asimismo, Cristina se ha permitido darle un consejo muy valioso. Vanesa comentó que su madre le pagó la operación de los pechos y que ahora busca a un hombre para que la lleve de viaje. La estilista le ha dicho que pagarse las cosas uno mismo también ‘mola’ y que trabajar no es malo.

Aún así, parece que Vanesa Vargas sigue en sus trece y prefiere que se lo paguen todo. ¿Qué te parece el look de ‘Cámbiame‘?